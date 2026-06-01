    Kerala
    Posted On
    date_range 1 Jun 2026 10:10 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jun 2026 10:10 PM IST

    വേദിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മടിത്തട്ടും കൈയടക്കി കുരുന്നുകൾ

    അ​വ​താ​ര​ക​രും വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത​തു​മെ​ല്ലാം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ
    കി​രീ​ടം ഇ​ള​ക​രു​ത്....മി​ഠാ​യി​ക്കൊ​പ്പം കി​ട്ടി​യ ക​ട​ലാ​സ് കി​രീ​ട​ത്തി​ന് അ​ൽ​പം വ​ലി​പ്പം കൂ​ടി​യ​തി​നാ​ൽ ത​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഊ​ർ​ന്ന് മു​ഖ​ത്തേ​ക്കി​റ​ങ്ങി. പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ഒ​ടു​വി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​​ൻ​ത​ന്നെ ഇ​ട​പെ​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. പ​ട്ടം ഗ​വ. ഗേ​ൾ​സ് ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല സ്കൂ​ൾ പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലെ കാ​ഴ്ച -വൈ.​ആ​ർ. വി​പി​ൻ​ദാ​സ് സ്കൂ​ളി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല സ്കൂ​ൾ പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലെ കാ​ഴ്ച - വൈ.​ആ​ർ. വി​പി​ൻ​ദാ​സ്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പു​ത്ത​ൻ​ബാ​ഗ്​ ചു​മ​ലി​ലി​ട്ട്,​​ വ​ർ​ണ​ക്കു​ട​യും കൈ​യി​ൽ​പി​ടി​ച്ച്​ കു​റ​ച്ചു​നേ​രം ഇ​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ മ​ടു​പ്പാ​യി. പി​ന്നെ ഒ​ന്നും നോ​ക്കി​യി​ല്ല. നേ​രെ ന​ട​ന്നു, വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക്. ഒ​രാ​ൾ വ​ന്ന​തോ​ടെ നാ​ല​ഞ്ചു​പേ​ർ കൂ​ടി പി​റ​കെ. പ​ടി​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ ക​യ​റു​​മ്പോ​ൾ കാ​മ​റ​ക്ക​ണ്ണു​ക​ൾ ക​ണ്ട്​ കേ​റ​ണോ എ​ന്ന്​ സം​ശ​യി​ച്ചു​നി​ന്നു. വേ​ദി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ കൈ ​കാ​ട്ടി വി​ളി​ച്ച​തോ​ടെ ധൈ​ര്യ​മാ​യി. മ​ടി​യോ അ​പ​രി​ചി​ത​ത്വോ ഇ​ല്ലാ​തെ അ​വ​ർ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​നി​ന്നു. കാ​മ​റ​ക​ൾ​ക്ക്​ പോ​സ്​ ചെ​യ്തു. ഇ​തി​നി​ടെ ആ​തി​ഥേ​യ എ​ന്ന കു​രു​ന്നി​നെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എ​ടു​ത്ത്​ മ​ടി​യി​ലി​രു​ത്തി.

    പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ട​ന്ന പ​ട്ടം ഗ​വ. മോ​ഡ​ൽ ഗേ​ൾ​സ്​ എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ മ​നോ​ഹ​ര കാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. ഇ​വി​ടെ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. സ​ദ​സ്സും വേ​ദി​യു​മെ​ല്ലാം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ കൈ​യ​ട​ക്കി. ഏ​റ്റ​വും മു​ന്നി​ൽ വ​ർ​ണ​ക​സേ​ര​ക​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു​ ന​വാ​ഗ​ത​രാ​യ കു​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ ഇ​രി​പ്പി​ടം. പി​റ​കി​ലെ ക​സേ​ര​ക​ളും പൂ​ർ​ണ​മാ​യി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ വി​ട്ടു​​കൊ​ടു​ത്തു.

    വേ​ദി​യി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളെ അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി മു​ന്നി​ൽ​നി​ർ​ത്തി അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ. മൂ​ന്നാം ക്ലാ​സു​കാ​രി ഫി​യ മെ​റി​ലാ​ണ്​ വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക്​ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത​ത്. എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി അ​ന​ഭി​യ, പ​ത്താം ക്ലാ​സ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി നേ​ഹ സു​ൽ​ത്താ​ന ബി​ജു, പ്ല​സ്​ ടു​വി​ലെ അ​മി​ത സ​ജി എ​ന്നി​വ​രും അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ എ​ത്തി​യെ​ന്ന്​ അ​നൗ​ൺ​സ്​​മെ​ന്‍റ്​ മു​ഴ​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ മ​റ്റാ​ർ​ക്കും കി​ട്ടാ​ത്ത കൈ​യ​ടി​ക​ളും ആ​ര​വ​ങ്ങ​ളു​മു​യ​ർ​ന്നു.

    പ​തി​വു ചി​രി​യോ​ടെ വ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വേ​ദി​ക്കു​മു​ന്നി​ലെ സീ​റ്റി​ലി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ സെ​ൽ​ഫി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ളെ​ത്തി. പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്‍റെ നൃ​ത്താ​വി​ഷ്കാ​രം ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ പ​ഠ​നോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം​ചെ​യ്താ​ണ്​ അ​ദ്ദേ​ഹം വേ​ദി​യി​ൽ ക​യ​റി​യ​ത്. പ്ര​സം​ഗി​ക്കാ​ൻ പേ​ര്​ വി​ളി​ച്ച​പ്പോ​ഴും കൈ​യ​ടി​ക​ളും ആ​ര​വ​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    ത​ന്‍റെ സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​മാ​ണ്​ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ സ​തീ​ശ​ൻ ഓ​ർ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത്. ‘‘സ്കൂ​ൾ തു​റ​പ്പി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്​ മ​ഴ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു കു​ഞ്ഞു​ന്നാ​ളി​ൽ ഞാ​ൻ വി​ചാ​രി​ച്ച​ത്. ഇ​ന്ന്​ സ്കൂ​ൾ തു​റ​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​ഴ​യി​ല്ലാ​ത്ത​തി​ന്‍റെ വി​ഷ​മ​മു​ണ്ട്. എ​ന്നെ ഒ​ന്നാം ക്ലാ​സി​ൽ ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ പി​താ​വ്​ സ്കൂ​ളി​ൽ വ​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ട്, പ്രീ​ഡി​ഗ്രി​ക്ക് ചേ​ർ​ക്കാ​നും. അ​ല്ല​റ ചി​ല്ല​റ കു​ഴ​പ്പ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണി​ച്ച​പ്പോ​ൾ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ ​ആ​ളെ വി​ളി​ച്ചു​വ​രാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും ഞാ​ന​ത​ങ്ങ്​ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തു’’-​സ​തീ​ശ​ൻ ന​ർ​മം ക​ല​ർ​ത്തി പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​സം​ഗം ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ സീ​റ്റി​ലി​രു​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക്​ ത​ങ്ങ​ൾ വ​ര​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ പെ​ൻ​സി​ൽ ഡ്രോ​യി​ങ്​ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കാ​നെ​ത്തി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ അ​തീ​ത​യും ആ​ര​തി​യും പ​ദ്​​മ​ജും.

    TAGS:school openingsatheesanpraveshanolsavamchief minster
    News Summary - Students Steal the Show at School Opening; CM V.D. Satheesan Shares Stage, Lap With Kids
