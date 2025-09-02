Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 10:38 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 10:38 PM IST

    തിരൂരിലെ സ്കൂളിൽ ആർ.എസ്.എസ് ഗണഗീതം പാടി കുട്ടികൾ; അബദ്ധമെന്ന് അധികൃതർ; ഒടുവിൽ പിൻവലിച്ചു

    തിരൂരിലെ സ്കൂളിൽ ആർ.എസ്.എസ് ഗണഗീതം പാടി കുട്ടികൾ; അബദ്ധമെന്ന് അധികൃതർ; ഒടുവിൽ പിൻവലിച്ചു
    ഗണഗീതം പാടുന്ന കുട്ടികൾ (വീഡിയോയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം)

    തി​രൂ​ർ (മ​ല​പ്പു​റം): ആ​ല​ത്തി​യൂ​ർ കു​ഞ്ഞി​മോ​ൻ ഹാ​ജി മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ൽ (കെ.​എ​ച്ച്.​എം.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്) വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ഗ​ണ​ഗീ​തം പാ​ടി​യ​ത് വി​വാ​ദ​മാ​യി. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഭ​വം സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്.

    ഗ​ണ​ഗീ​തം പാ​ടു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ദൃ​ശ്യം പു​റ​ത്ത് വ​ന്ന​തോ​ടെ സ്കൂ​ളി​ലേ​ക്ക് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ, യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ്, എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ, യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​ത്തി. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15ന് ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നെ​ന്നും ഈ ​ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ച​ത് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ് സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ളാ​യ​വ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പി​ക ബി​ന്ദു ഉ​റ​പ്പ് ന​ല്‍കി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത്. ജി​ല്ല വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​പ​ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ പി.​വി റ​ഫീ​ഖ് പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പി​ക​യോ​ട് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടി. സ്കൂ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മാ​ർ​ച്ച് ന​ട​ത്തും.

    അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ചത്; പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചു- പി.​ടി.​എ

    തി​രൂ​ർ: വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ത​ന്നെ യു​ട്യൂ​ബ് നോ​ക്കി പ​രി​ശീ​ലി​ച്ച ഗാ​ന​മാ​ണ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ ആ​ല​പി​ച്ച​തെ​ന്നും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ഗ​ണ​ഗീ​ത​മാ​ണെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യും ആ​ല​ത്തി​യൂ​ർ കെ.​എ​ച്ച്.​എം.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് സ്കൂ​ൾ പി.​ടി.​എ ക​മ്മി​റ്റി. സം​ഭ​വം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ പി.​ടി.​എ യോ​ഗം ചേ​രു​ക​യും സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഖേ​ദം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി ഉ​ചി​ത​മാ​യ തീ​രു​മാ​നം കൈ​ക്കൊ​ള്ളും. ഗാ​നം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ ദു​രു​ദ്ദേ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും കു​ട്ടി​ക​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ഈ ​ഗാ​നം ക​ലോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളി​ലും മ​റ്റും ദേ​ശ​ഭ​ക്തി​ഗാ​ന​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും വി​വാ​ദ​മൊ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ വീ​ഡി​യോ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ന്നും പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഗ​ഫൂ​ർ നെ​ല്ലേ​പ്പാ​ട്ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത്ത​രം വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്കു​മെ​ന്ന് പി.​ടി.​എ ക​മ്മി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഗ​ഫൂ​ർ നെ​ല്ലേ​പ്പാ​ട്ട്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഷാ​ഫി വാ​ക്ക​യി​ൽ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സോ​ണി​യ. സി. ​വേ​ലാ​യു​ധ​ൻ, പ്ര​ധ​നാ​ധ്യാ​പി​ക എം. ​ബി​ന്ദു എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
