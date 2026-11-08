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    ത​ണ്ടി​ൽ നി​ന്ന് കു​രു​മു​ള​ക് വേ​ർ​തി​രി​ക്ക​ണോ...

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    ത​ണ്ടി​ൽ നി​ന്ന് കു​രു​മു​ള​ക് വേ​ർ​തി​രി​ക്ക​ണോ...
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    ത​ണ്ടി​ൽ നി​ന്നും കു​രു​മു​ള​ക് മ​ണി​ക​ൾ വേ​ർ​തി​രി​ക്കു​ന്ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് പ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് ആ​ർ.​സി.​സി.​എ​ച്ച്.​എ​സ് സ്കൂ​ളി​ലെ അ​മീ​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​നും ആ​ദി​ൽ അ​മീ​നും ശാ​സ്ത്ര​മേ​ള​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. ‘പെ​പ്പ​ർ ആ​ന്റ് സ്‌​റ്റെം സെ​പ്പ​റേ​റ്റി​ങ് യ​ന്ത്രം’ തൊ​ഴി​ലാ​ളി ക്ഷാ​മം നേ​രി​ടു​ന്ന ഇ​ക്കാ​ല​ത്ത് ജി​ല്ല​യി​ലെ കു​രു​മു​ള​ക് ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ഏ​റെ ഉ​പ​കാ​ര​പ്ര​ദ​മാ​യി മാ​റും. ഇ​ത്ത​രം യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ അ​ഞ്ചീ മി​നു​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ ഒ​രു കി​ലോ കു​രു​മു​ള​ക് വേ​ർ​തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് ഇ​രു​വ​രും പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​ർ​വ് ഷാ​ഫ്റ്റ് മെ​ഷി​നാ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​കം. ഹൈ​സ്കൂ​ൾ വി​ഭാ​ഗം വ​ർ​ക്കി​ങ് മോ​ഡ​ലി​ലാ​ണ് ഇ​വ​ർ മാ​തൃ​ക അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി ശാ​സ്‌​ത്ര മാ​തൃ​ക​ക​ൾ

    മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി എം.​ജി.​എം ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ജി​ല്ല റ​വ​ന്യൂ ശാ​സ്ത്ര​മേ​ള​യി​ൽ മൂ​ല​ങ്കാ​വ് ഗ​വ. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ശാ​സ്ത്ര മാ​തൃ​ക ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. പ്ല​സ് വ​ൺ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ളാ​യ ആ​ൻ മ​രി​യ, പൂ​ജാ​ല​ക്ഷ്മി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഭാ​വി​യി​ലെ ഊ​ർ​ജ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്കു​ള്ള മി​ക​ച്ച പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ന്യൂ​ക്ലി​യ​ർ ഫ്യൂ​ഷ​ൻ അ​ഥ​വാ ആ​ണ​വോ​ർ​ജ സം​യോ​ജ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ഊ​ർ​ജോ​ത്പാ​ദ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന ടൊ​ക്കാ​മാ​ക് മെ​ഷീ​ന്റെ മാ​തൃ​ക വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള​തും എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മ​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​യ നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഫ്രാ​ൻ​സ് പോ​ലു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ടൊ​ക്കാ​മാ​ക് റി​യാ​ക്ട​റി​ന്റെ മാ​തൃ​ക​യാ​ണി​ത്.

    നി​ല​വി​ലു​ള്ള ന്യൂ​ക്ലി​യ​ർ ഫി​ഷ​ൻ രീ​തി​ക​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് അ​ഞ്ചി​ര​ട്ടി​യി​ല​ധി​കം ഊ​ർ​ജം ഉ​ത്പാ​ദി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ന്യൂ​ക്ലി​യ​ർ ഫ്യൂ​ഷ​ന് സാ​ധി​ക്കും. ഈ ​ഊ​ർ​ജോ​ത്പാ​ദ​ന രീ​തി പൂ​ർ​ണ​മാ​യും കാ​ർ​ബ​ൺ ര​ഹി​ത​മാ​ണ് അ​തി​നാ​ൽ ആ​ഗോ​ള​താ​പ​ന​ത്തി​നോ പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നോ ഇ​ത് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നി​ല്ല. സു​സ്ഥി​ര​വും ശു​ദ്ധ​വു​മാ​യ ഊ​ർ​ജ സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തേ​ണ്ട​ത് ഇ​ന്ന​ത്തെ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ഭാ​വി ത​ല​മു​റ​യു​ടെ ഊ​ർ​ജ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി നി​റ​വേ​റ്റാ​ൻ ഈ ​സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക്ക് സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ഈ ​കൊ​ച്ചു​കൂ​ട്ടു​കാ​ർ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. ശാ​സ്ത്ര​മേ​ള​യി​ൽ കൗ​തു​കം ഉ​ണ​ർ​ത്തി​യ ഈ ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ളു​ടെ പ്രോ​ജ​ക്ട് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​കു​ന്ന​താ​ണ്.

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    News Summary - Students Develop Innovative Science Models
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