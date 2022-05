cancel camera_alt കിണറിൽ കുടുങ്ങിയ വിദ്യാർഥിയെ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ​സേ​ന പു​റ​ത്തെ​ത്തി​ക്കു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ചെ​റു​പു​ഴ: നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന കി​ണ​റ്റി​ലി​റ​ങ്ങി​യ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി തി​രി​ച്ചു​ക​യ​റാ​നാ​വാ​തെ കു​ടു​ങ്ങി. കാ​നം​വ​യ​ല്‍ ചേ​നാ​ട്ട് കൊ​ല്ലി​യി​ലെ വ​ല്ലൂ​ര്‍ ബി​നു​വി​ന്റെ മ​ക​ന്‍ അ​ല​ന്‍ ബി​നു​വാ​ണ് (13) കി​ണ​റ്റി​ല്‍ അ​ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.

തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം. 30 അ​ടി ആ​ഴ​മു​ള്ള കി​ണ​റി​ന്റെ ഒ​രു​വ​ശ​ത്ത് ത​ട്ടു​ക​ളാ​യി തി​രി​ച്ചി​രു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്തു​കൂ​ടി കി​ണ​റ്റി​ലി​റ​ങ്ങി​യ കു​ട്ടി അ​ടി​യി​ലെ​ത്താ​റാ​യ​പ്പോ​ള്‍ ഏ​ണി​യി​ല്‍നി​ന്ന് കാ​ല്‍വ​ഴു​തി വീ​ഴു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കാ​ലി​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​തി​നാ​ല്‍ തി​രി​ച്ചു​ക​യ​റാ​നാ​വാ​തെ വ​ന്നു. ഈ ​സ​മ​യം അ​തു​വ​ഴി വ​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രെ​യും ചെ​റു​പു​ഴ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​എ​ഫ്. അ​ല​ക്‌​സാ​ണ്ട​ര്‍, സ്ഥി​രം സ​മി​തി ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ കെ.​കെ. ജോ​യി എ​ന്നി​വ​രെ​യും വീ​ട്ടു​കാ​ര്‍ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ചു. മ​ധു ക​രേ​ള, അ​നീ​ഷ് പ​റ​പ്പ​ള്ളി​ല്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ കി​ണ​റ്റി​ലി​റ​ങ്ങി കു​ട്ടി​ക്ക് ധൈ​ര്യം പ​ക​ര്‍ന്നു. തു​ട​ര്‍ന്നു പെ​രി​ങ്ങോം അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ​സേ​ന കു​ട്ടി​യെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി പു​റ​ത്തെ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. Show Full Article

News Summary -

student who landed in the well was trapped and could not get back