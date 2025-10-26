സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിൽനിന്ന് കാൽതെന്നി വീണ് പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി മരിച്ചു

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 26 Oct 2025 6:06 PM IST
Updated Ondate_range 26 Oct 2025 6:06 PM IST
സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിൽനിന്ന് കാൽതെന്നി വീണ് പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി മരിച്ചുtext_fields
News Summary - student who falling from school building has died
കരിങ്കല്ലത്താണി: സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിൽനിന്ന് വീണ് പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർഥി മരിച്ചു. താഴെക്കോട് മേലേകാപ്പുപറമ്പിലെ പൂന്തൊടി മുനീറിന്റെ മകൻ മാസിൻ മുഹമ്മദ് (ഏഴ്) ആണ് മരിച്ചത്.
പുവ്വത്താണി അൽബിറ് സ്കൂളിലെ രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച്ച രാവിലെ പത്തരയോടെയാണ് സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് മാസിൻ മുഹമ്മദ് കാൽ തെന്നി വീണത്. പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം. നാട്ടുകൽ പൊലീസ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.
കഴിഞ്ഞദിവസം അവധി കഴിഞ്ഞ് റിയാദിലേക്ക് തിരികെ പോയ മുനീർ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി. മാതാവ്: ഷഹന ഷെറിൻ. സഹോദരി: ഇസ ഫാത്തിമ.
