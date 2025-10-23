Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവിദ്യാർഥിനിയെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 11:59 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 12:06 AM IST

    വിദ്യാർഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസ്: കേരളം വിടരുതെന്ന ഉപാധി ഒഴിവാക്കാൻ വേടന്‍റെ ഹരജി

    text_fields
    bookmark_border
    വിദ്യാർഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസ്: കേരളം വിടരുതെന്ന ഉപാധി ഒഴിവാക്കാൻ വേടന്‍റെ ഹരജി
    cancel
    Listen to this Article

    കൊച്ചി: ഗവേഷക വിദ്യാർഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസിൽ മുൻകൂർജാമ്യം അനുവദിച്ചപ്പോഴുള്ള രണ്ട്​ ഉപാധികൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട്​ ഗായകൻ വി.എം. ഹിരൺദാസ്​ എന്ന വേടന്‍റെ ഹരജി. നവംബർ, ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ വിദേശങ്ങളിലടക്കം സ്​റ്റേജ്​ പരിപാടികളുള്ളതിനാൽ കോടതി അനുമതിയില്ലാതെ കേരളം വിടരുതെന്നും എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുമ്പാകെ ഹാജരായി ഒപ്പിടണമെന്നുമുള്ള ഉപാധികൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ്​ ഹൈകോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്​.

    എറണാകുളം സെൻ​ട്രൽ പൊലീസ്​ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ സെപ്​റ്റംബർ ഒമ്പതിനാണ്​ എറണാകുളം സെഷൻസ്​ കോടതി ഉപാധികളോടെ മുൻകൂർജാമ്യം അനുവദിച്ചത്​. സ്​റ്റേജ്​ പരിപാടികൾക്ക്​ നിരന്തരം കേരളത്തിന്​ പുറത്ത്​ പോകേണ്ടിവരുന്ന സാഹചര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേരളം വിടരുതെന്ന ഉപാധി ഒഴിവാക്കാൻ സെഷൻസ്​ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, സെപ്​റ്റംബർ 23 മുതൽ ഒക്​ടോബർ 23 വരെ മാത്രം ഉപാധി ഒഴിവാക്കുകയാണ്​ ചെയ്തത്​.

    ഒക്​​ടോബർ 25 മുതൽ ഡിസംബർ 20 വരെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ സ്​റ്റേജ്​ പരിപാടികളുണ്ട്​. യാത്രാരേഖകൾക്ക്​ പാസ്പോർട്ട്​ നൽകേണ്ടതുണ്ട്​. തന്‍റെ ജീവിതോപാധിയാണ്​ സംഗീത പരിപാടികൾ എന്നത്​ കണക്കിലെടുത്ത്​ രണ്ട്​ ഉപാധികളും സ്ഥിരമായി ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ്​ ഹരജിയിലെ ആവശ്യം.

    യുവതി നേരിട്ടെത്തി മൊഴി നൽകണമെന്ന നോട്ടീസ് പിൻവലിച്ചതായി സർക്കാർ

    കൊച്ചി: റാപ് ഗായകൻ ഹിരൺദാസ് മുരളി എന്ന വേടനെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതി നൽകിയ യുവതി നേരിട്ടെത്തി മൊഴി നൽകണമെന്ന നോട്ടീസ് പിൻവലിച്ചതായി സർക്കാർ ഹൈകോടതിയിൽ. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയ പരാതി കൈമാറിക്കിട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് രജിസ്റ്റർചെയ്ത കേസിൽ എറണാകുളം സെൻട്രൽ പൊലീസ്​ നൽകിയ നോട്ടീസ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട്​ യുവതി ഹൈകോടതിയിൽ നൽകിയ ഹരജിയിലാണ്​ വിശദീകരണം. വിശദീകരണം രേഖപ്പെടുത്തിയ ജസ്റ്റിസ് സി. പ്രതീപ്‌കുമാർ ഹരജി തീർപ്പാക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:VedanRape Case
    News Summary - Student rape case: Vedan's plea to remove condition not to leave Kerala
    Similar News
    Next Story
    X