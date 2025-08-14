Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 14 Aug 2025 4:56 PM IST
    date_range 14 Aug 2025 4:56 PM IST

    വൈ​കി​യെ​ത്തി​യ​തി​ന് അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സു​കാ​ര​നെ ഇ​രു​ട്ടു​മു​റി​യി​ൽ ഇ​രു​ത്തി​യെ​ന്ന പ​രാ​തി: അ​ന്വേ​ഷ​ണം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ മ​ന്ത്രി

    ‘ഇ​ങ്ങ​നെ പെ​രു​മാ​റാ​ൻ അ​ധ്യാ​പ​ക​നോ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റി​നോ അ​വ​കാ​ശ​മി​ല്ല’
    വൈ​കി​യെ​ത്തി​യ​തി​ന് അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സു​കാ​ര​നെ ഇ​രു​ട്ടു​മു​റി​യി​ൽ ഇ​രു​ത്തി​യെ​ന്ന പ​രാ​തി: അ​ന്വേ​ഷ​ണം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ മ​ന്ത്രി
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര കൊ​ച്ചി​ന്‍ പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ളി​ല്‍ വൈ​കി​യെ​ത്തി​യ​തി​ന്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ ഇ​രു​ട്ടു​മു​റി​യി​ൽ ഇ​രു​ത്തി​യെ​ന്ന പ​രാ​തി അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച്​ അ​ടി​യ​ന്ത​ര റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ന​ൽ​കാ​ൻ എ​റ​ണാ​കു​ളം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​പ​ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​ക്ക്​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്​ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ല​ഭി​ച്ച ശേ​ഷം ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി പ​റ​ഞ്ഞു.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഒ​രു സ്‌​കൂ​ളി​ലും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ വി​വേ​ച​നം അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല. പ​രാ​തി ഉ​യ​ർ​ന്ന സ്കൂ​ൾ സ്റ്റേ​റ്റ് സി​ല​ബ​സി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്ന​ത്. ആ​രോ​പ​ണം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രു കു​ട്ടി​യോ​ട് ഇ​ങ്ങ​നെ പെ​രു​മാ​റാ​ൻ അ​ധ്യാ​പ​ക​നോ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റി​നോ അ​വ​കാ​ശ​മി​ല്ല. കു​ട്ടി വൈ​കി​യെ​ത്തി​യാ​ൽ ‘ഇ​നി വൈ​കി​യെ​ത്ത​രു​ത്’ എ​ന്ന് ഉ​പ​ദേ​ശി​ക്കാം, അ​ല്ലാ​തെ കു​ട്ടി​യു​ടെ മാ​ന​സി​ക നി​ല​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ഇ​രു​ട്ടു​മു​റി​യി​ൽ അ​ട​ച്ചി​ടു​ന്ന​ത് ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ലും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ഞ്ഞു​വ​രു​ന്ന​ത്. അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക് കൃ​ത്യ​മാ​യ പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​ത് ഇ​തി​നൊ​രു കാ​ര​ണ​മാ​യി​രി​ക്കാം. മ​റ്റ് സ്ട്രീ​മു​ക​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും കൃ​ത്യ​മാ​യ പ​രി​ശീ​ല​നം നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - student made to sit in the dark class room for arriving late; Minister announces investigation
