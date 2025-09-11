Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഡോറിൽ വസ്ത്രം കുടുങ്ങി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 10:33 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 10:33 PM IST

    ഡോറിൽ വസ്ത്രം കുടുങ്ങി റോഡിൽ വീണ വിദ്യാർഥിനിയെയുംകൊണ്ട് ബസ്​ സഞ്ചരിച്ചത് അര കിലോമീറ്റർ

    text_fields
    bookmark_border
    വിദ്യാർഥിനിക്ക്​ ഗുരുതര പരിക്ക്ട
    ഡോറിൽ വസ്ത്രം കുടുങ്ങി റോഡിൽ വീണ വിദ്യാർഥിനിയെയുംകൊണ്ട് ബസ്​ സഞ്ചരിച്ചത് അര കിലോമീറ്റർ
    cancel

    കടയ്ക്കൽ (കൊല്ലം): ഇറങ്ങുന്നതിനിടെ ഡോറിൽ വസ്ത്രംകുടുങ്ങി റോഡിൽ വീണ മൂന്നാം ക്ലാസുകാരിയെ വലിച്ചിഴച്ച് സ്കൂൾ ബസ്​ നീങ്ങിയത്​ അര കിലോമീറ്ററോളം. ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ​ ചിതറ കുറക്കോട് സ്കൂളിലെ മൂന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി അമീറ ഫാത്തിമയെ ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ്​ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

    വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ട്​ മൂന്നരയോടെ ചിതറ കാനൂർ-വളവുപച്ച റോഡിൽ മഹാദേവർ കുന്ന്​ കയറ്റത്തായിരുന്നു സംഭവം. വസ്ത്രം കുരുങ്ങിയതും വിദ്യാർഥിനി പുറത്തേക്ക് വീണതും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഡ്രൈവർ വാഹനം മുന്നോട്ടെടുത്തതാണ്​ അപകടകാരണം​. നാട്ടുകാർ ബഹളംവെച്ചതോടെയാണ്​ ഡ്രൈവർ വാഹനം നിർത്തിയത്​.

    തുടർന്ന്​ കുട്ടിയെ കടയ്ക്കൽ താലൂക്കാശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും പരിക്ക്​ ഗുരുതരമായതിനാൽ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ്​ ആശുപത്രിയിലേക്ക്​ മാറ്റുകയായിരുന്നു. സ്കൂളിനുവേണ്ടി ഓടുന്ന സ്വകാര്യ ബസാണ്​ അപകടമുണ്ടാക്കിയത്​. ബസ്​ ചിതറ പൊലീസ്​ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Private Busschool buskadakkal
    News Summary - student fell onto the road after her clothes got caught in the bus door
    Similar News
    Next Story
    X