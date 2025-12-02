Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 12:30 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 12:30 PM IST

    മതിലകത്ത് ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞ് വിദ്യാർഥി മരിച്ചു

    മതിലകത്ത് ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞ് വിദ്യാർഥി മരിച്ചു
    മതിലകം: ദേശീയപാതയിൽ മതിലകം മതിൽ മൂലക്കും ശ്രീനാരായണപുരത്തിനും ഇടയിലുണ്ടായ ബൈക്കപകടത്തിൽ വിദ്യാർഥി മരിച്ചു. മതിലകം സ്വദേശി പാലക്കാട്ടു പറമ്പിൽ നെജീബിന്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് അദ്നാൻ (18) ആണ് മരിച്ചത്. ബൈക്ക് ഓടിച്ചിരുന്ന അമീൻ നൗഫലിന് സാരമായി പരിക്കേറ്റു.

    ശ്രീനാരായണപുരം പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപത്ത് വെച്ച് ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്ക് തെന്നി മറിഞ്ഞാണ് അപകടം. സാരമായി പരിക്കേറ്റ ഇവരെ ഉടൻ തന്നെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ എ.ആർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും അദ്നാൻ മരിച്ചു.

    ചൊവാഴ്ച രാവിലെ 9.30ഓടെയായിരുന്നു അപകടം. പടിഞ്ഞാറെ വെമ്പല്ലൂർ എം.ഇ.എസ് അസ്മാബി കോളജിലെ ബി.വോക് ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർഥിയാണ്. മതിലകം പൊലീസ് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.

    TAGS:Accident DeathDeath News
    News Summary - Student dies in bike accident
