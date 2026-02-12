Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Feb 2026 11:12 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Feb 2026 11:12 PM IST

    കളിക്കുന്നതിനിടെ വൈദ്യുതി കമ്പിയിൽ ​കൈതട്ടി വിദ്യാർഥിനി മരിച്ചു​

    Thanha
    കൊ​ടു​വ​ള്ളി: ക​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ അ​ബ​ദ്ധ​ത്തി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി ലൈ​നി​ൽ കൈ​ത​ട്ടി ഷോ​ക്കേ​റ്റ്​ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി മ​രി​ച്ചു. കി​ഴ​ക്കോ​ത്ത് ക​ച്ചേ​രി​മു​ക്ക് ക​ള​ത്തി​ങ്ങ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദി​ന്റെ മ​ക​ൾ ത​ൻ​ഹ (12) ആ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു നാ​ടി​നെ ന​ടു​ക്കി​യ ദാ​രു​ണ സം​ഭ​വം.

    നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന വീ​ടി​ന് മു​ക​ളി​ൽ ക​ളി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ത​ൻ​ഹ. വീ​ടി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് താ​ഴ്ന്നു​കി​ട​ന്നി​രു​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി ലൈ​നി​ൽ കു​ട്ടി അ​ബ​ദ്ധ​ത്തി​ൽ സ്പ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​ത്. അ​പ​ക​ടം ന​ട​ന്ന ഉ​ട​നെ വീ​ട്ടു​കാ​രും നാ​ട്ടു​കാ​രും ചേ​ർ​ന്ന് വൈ​ദ്യു​തി​ബ​ന്ധം വി​ച്ഛേ​ദി​ച്ച് കു​ട്ടി​യെ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​മീ​പ​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല.​

    മ​ട​വൂ​ർ എ.​യു.​പി സ്കൂ​ൾ ഏ​ഴാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യി​രു​ന്നു ത​ൻ​ഹ. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യു​ടെ വേ​ർ​പാ​ട് സ​ഹ​പാ​ഠി​ക​ളെ​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും ഒ​രു​പോ​ലെ ക​ണ്ണീ​രി​ലാ​ഴ്ത്തി. മാ​താ​വ്: മ​സ്ന. സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ: ലൈ​ഷ മ​ഹ​ക്ക്, ഷ​സ മ​റി​യം

