Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന...
    Kerala
    Posted On
    date_range 1 Feb 2026 11:33 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Feb 2026 11:33 PM IST

    കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാറുകൾക്ക് കോർപറേറ്റ് സമീപനം -സാദിഖലി തങ്ങൾ

    text_fields
    bookmark_border
    എസ്.ടി.യു സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഇന്ന് സമാപിക്കും
    കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാറുകൾക്ക് കോർപറേറ്റ് സമീപനം -സാദിഖലി തങ്ങൾ
    cancel
    camera_alt

    എസ്.ടി.യു സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്തു നടന്ന പൊതുസമ്മേളനം പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നു 

    Listen to this Article

    കോഴിക്കോട്: തൊഴിലാളി വിരുദ്ധവും മുതലാളിത്ത ശക്തികൾക്ക് അനുകൂലവുമായ സമീപനമാണ് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് മുസ്‍ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റ് പാണക്കാട് സാദിഖലി തങ്ങൾ. സ്വതന്ത്ര തൊഴിലാളി യൂനിയൻ (എസ്.ടി.യു) സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

    തൊഴിൽസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയിരുന്ന തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന സമീപനമാണ് കേന്ദ്രം സ്വീകരിച്ചത്. ഇത്തരം തൊഴിൽവിരുദ്ധ സമീപനങ്ങൾക്കെതിരേ പൊരുതേണ്ട ബാധ്യത തൊഴിലാളി സംഘടനകൾക്കുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ളത് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ അല്ലെന്നും ആ പേര് ചേരാത്തവിധം അവർ വലതുപക്ഷമായി മാറിയെന്നും മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തിയ പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു. കേരള ജനതക്ക് കടലാമ വികസന പദ്ധതി സമ്മാനിച്ച കേന്ദ്ര ബജറ്റ് കേരള ജനതയെ പരിഹസിക്കലാണെന്ന് കെ.പി.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സന്ദീപ് വാര്യർ പറഞ്ഞു.

    എസ്.ടി.യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. റഹ്മത്തുല്ല അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മുസ്‍ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ജന. സെക്രട്ടറി പി.എം.എ. സലാം, എം.എൽ.എമാരായ കെ.പി.എ. മജീദ്, എൻ. ഷംസുദിൻ, ഉബൈദുല്ല, യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന ജന. സെക്രട്ടറി പി.കെ. ഫിറോസ്, സുഹറ മമ്പാട്, നൂർബിന റഷീദ്, ലീഗ് ജില്ല പ്രസിഡന്‍റ് എം.എ. റസാഖ് മാസ്റ്റർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. സംസ്ഥാന ജന. സെക്രട്ടറി കെ.പി. മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. സരോവരത്തുനിന്ന് തുടങ്ങിയ റാലി കടപ്പുറത്ത് സമാപിച്ചു. സമ്മേളനം ഇന്ന് സമാപിക്കും.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Muslim Leaguestate conferenceSTUKerala
    News Summary - STU State Conference- Kozhikode
    Similar News
    Next Story
    X