Madhyamam
    date_range 19 Dec 2025 10:28 PM IST
    date_range 19 Dec 2025 10:28 PM IST

    തെരുവുനായ് പ്രശ്നം: എല്ലാ ബ്ലോക്കിലും പോർട്ടബിൾ എ.ബി.സികൾ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: തെ​രു​വു​നാ​യ് പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ വ​കു​പ്പ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ഏ​ഴ് പോ​ർ​ട്ട​ബി​ൾ എ.​ബി.​സി കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​പു​റ​മെ എ​ല്ലാ ബ്ലോ​ക്കി​ലും പോ​ർ​ട്ട​ബി​ൾ എ.​ബി.​സി​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ത​ദ്ദേ​ശ വ​കു​പ്പി​നോ​ട് ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യാ​ന്‍ തീ​രു​മാ​നം. മ​ന്ത്രി ജെ. ​ചി‌​ഞ്ചു​റാ​ണി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ല്‍ ചേ​ര്‍ന്ന സം​സ്ഥാ​ന മൃ​ഗ​ക്ഷേ​മ ബോ​ർ​ഡ് യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം.

    എ.​ബി.​സി സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ​ക്ക് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് എ​തി​ർ​പ്പു​ണ്ടാ​കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​ന​കീ​യ സ​മി​തി​ക​ൾ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ ത​ദ്ദേ​ശ വ​കു​പ്പി​നോ​ട് ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യും. ഡോ​ഗ് ക്യാ​ച്ച​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് വ​രാ​ൻ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ വ​കു​പ്പി​ന്റെ പ​രി​ശീ​ല​ന കേ​ന്ദ്ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ന്‍ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യും.

    വ​ള​ർ​ത്തു​നാ​യ്ക്ക​ളെ തെ​രു​വി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ന്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തീ​രാ​ജ്/​ന​ഗ​ര​പാ​ലി​ക നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കു​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ശി​പാ​ർ​ശ ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പും മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ വ​കു​പ്പും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി സ​ർ​ക്കാ​റി​ലേ​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും. വ​ള​ർ​ത്തു​നാ​യ്ക്ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത ലൈ​സ​ൻ​സ് ന​ൽ​കാ​ൻ ത​ദ്ദേ​ശ വ​കു​പ്പി​നോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കും. ലൈ​സ​ൻ​സ് പ്ര​കി​യ ല​ളി​ത​മാ​ക്കാ​ൻ കെ-​സ്മാ​ര്‍ട്ടി​ന്റെ സേ​വ​നം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും വ​ള​ർ​ത്തു​നാ​യ്ക്ക​ളി​ൽ വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നു​ള്ള മൈ​ക്രോ​ചി​പ്പ് ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യും ത​ദ്ദേ​ശ വ​കു​പ്പി​നോ​ട് ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

