തെരുവുനായുടെ ആക്രമണം: രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കവെ വീണ് വിദ്യാർഥിയുടെ പല്ലുകൾ കൊഴിഞ്ഞു

തൃശൂർ: തെരുവുനായുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കവെ വീണ് വിദ്യാർഥിക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്. ചിയ്യാരം സ്വദേശി എൻഫിനോക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. വീഴ്ചയിൽ എൻഫിനോയുടെ മൂന്ന് പല്ലുകൾ കൊഴിഞ്ഞു.

ട്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് സുഹൃത്തിനൊപ്പം മടങ്ങവെയാണ് എൻഫിനോക്ക് നേരെ തെരുവുനായ്ക്കൾ പാഞ്ഞടുത്തത്. രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കുട്ടിയുടെ സൈക്കിൾ പോസ്റ്റിലിടിച്ച് മറിയുകയായിരുന്നു.

Stray dog ​​attack: Student's teeth fall out as he tries to escape