Madhyamam
    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ വോട്ടെടുപ്പ് സുഗമമായി നടത്താൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണം -ഹൈകോടതി

    ഹൈകോടതി

    കൊ​ച്ചി: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ സു​ഗ​മ​മാ​യി ന​ട​ത്താ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സി​നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​നും ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം. പ്ര​ശ്ന ബാ​ധി​ത ബൂ​ത്തു​ക​ൾ​ക്കാ​യി മാ​ർ​ഗ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ് പി.​വി. കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശം. സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ സെ​ൻ​സി​റ്റീ​വ് ബൂ​ത്തു​ക​ളെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ത്സ​മ​യ ലൈ​വ് വെ​ബ്കാ​സ്റ്റി​ങി​നും അ​ധി​ക പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ വി​ന്യ​സി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണം.

    പോ​ളി​ങ്​ ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ വി​ഡി​യോ​ഗ്ര​ഫി വേ​ണ​മെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന​വ​ർ മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം ജി​ല്ലാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ർ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​ക​ണം. അ​പേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ ചെ​ല​വി​ൽ വി​ഡി​യോ​ഗ്ര​ഫി​ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കാം. നി​ല​വി​ൽ ന​ൽ​കി​യ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളും പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണം. ഭീ​ഷ​ണി ഭ​യ​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളും ഏ​ജ​ന്റു​മാ​രും പൊ​ലീ​സ് സം​ര​ക്ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം ജി​ല്ലാ പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ നി​യ​മ പ്ര​കാ​രം ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണം.

    ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ധി​ക പൊ​ലീ​സ് സേ​ന​യെ വി​ന്യ​സി​ക്കാ​ൻ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കൊ ഏ​ജ​ന്റു​മാ​ർ​ക്കൊ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. യ​ഥാ​ർ​ഥ അ​വ​സ്ഥ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ട് ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ബൂ​ത്ത് പി​ടി​ത്തം അ​ട​ക്കം അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​താ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ​പൊ​ലീ​സ്​ സം​ര​ക്ഷ​ണം തേ​ടി ന​ൽ​കി​യ ഒ​രു കൂ​ട്ടം ഹ​ര​ജി​ക​ളാ​ണ്​ കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്.

