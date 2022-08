cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം: സർക്കാറും ഗവർണറും തമ്മിലെ ബന്ധം ഊഷ്​മളമായി നിലനിർത്തി പ്രശ്​നം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങളാണ്​ നടക്കുന്നതെന്നും അവ ശുഭപര്യവസായിയായി തീരുമെന്നും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഡോ.ആർ. ബിന്ദു. സർവകലാശാലകളിൽ ഗവർണറുടെ അധികാരം വെട്ടിക്കുറക്കുന്ന രീതിയിൽ ഓർഡിനൻസ്​ നീക്കത്തിനിടെ 11 ഓർഡിനൻസുകൾ പുതുക്കാനുള്ള മന്ത്രിസഭ ശിപാർശയിൽ ഗവർണർ ഒപ്പിടാൻ വിസമ്മതിച്ചത്​ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്താട്​ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. ഓർഡിനൻസുമായി ബന്ധ​പ്പെട്ട ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ തലത്തിൽ ആലോചിച്ച്​ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ്​ സെക്രട്ടറിയുടെ ഭാര്യക്ക്​ നിയമനം നൽകാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ ഗവർണർ വിശദീകരണം തേടിയത്​ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിൽ മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചില്ല. Show Full Article

Steps are being taken to solve the ordinance problem - Minister Bindu