    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 11:40 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 11:40 AM IST

    കിടക്കയിൽ മൂത്രമൊഴിച്ച കുഞ്ഞിന്റെ സ്വകാര്യഭാ​ഗത്ത് പൊള്ളലേൽപിച്ച രണ്ടാനമ്മ അറസ്റ്റിൽ

    കിടക്കയിൽ മൂത്രമൊഴിച്ച കുഞ്ഞിന്റെ സ്വകാര്യഭാ​ഗത്ത് പൊള്ളലേൽപിച്ച രണ്ടാനമ്മ അറസ്റ്റിൽ
    പാലക്കാട്: കിടക്കയിൽ മൂത്രമൊഴിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനോട് രണ്ടാനമ്മയുടെ ക്രൂരത. അഞ്ചുവയസുകാരിയുടെ സ്വകാര്യഭാ​ഗത്ത് ചട്ടുകം ചൂടാക്കി പൊള്ളലേൽപ്പിച്ചു. സംഭവത്തിൽ രണ്ടാനമ്മ ബിഹാർ സ്വദേശി നൂർ നാസറിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

    കഞ്ചിക്കോട് കിഴക്കേമുറയിൽ ജനുവരി രണ്ടിനായിരുന്നു സംഭവം. അം​ഗനവാടിയിൽ എത്തിയ കുട്ടി ഇരിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് ടീച്ചറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുകയായിരുന്നു. ഇതേതുടർന്ന് വിവരമന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് സ്വകാര്യഭാഗത്ത് പൊള്ള​ലേറ്റത് ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടത്. തുടർന്ന് പൊലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. അറസ്റ്റിലായ രണ്ടാനമ്മയെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. ഇവർക്കെതിരെ കടുത്തവകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തത്.

    TAGS:Crime Newschildren burnedstepmotherCrime Against Children
