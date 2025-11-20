Begin typing your search above and press return to search.
    നാല് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കിയ നടപടിക്ക്​​ സ്​റ്റേ

    കേരള ഹൈകോടതി

    കൊച്ചി: ആറു വർഷമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ നാല് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കിയ നടപടി​ ഹൈകോടതി സ്​റ്റേ ചെയ്തു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്​ത്​ ജെ.എസ്​.എസ് (രാജൻബാബു വിഭാഗം), ജെ.എസ്​.എസ് (ബീനാകുമാരി വിഭാഗം) കേരള കോൺഗ്രസ് (സ്കറിയ തോമസ് വിഭാഗം) എസ്.ആർ.പി എന്നീ പാർട്ടികൾ നൽകിയ ഹരജിയിലാണ്​ ജസ്റ്റിസ്​ വി.ജി. അരുണിന്‍റെ ഉത്തരവ്​.

    2019 മുതൽ തുടർച്ചയായി ആറ്​ വർഷം ലോക്സഭ, നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിച്ചില്ലെന്നതിന്റെ പേരിലാണ്​ രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കിയത്. തങ്ങളെ കേൾക്കാതെയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കിയതെന്നതടക്കം ആരോപിച്ചായിരുന്നു ഹരജി.

    മറ്റാർക്കും അനുവദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടികൾക്ക്​ അവരുടെ ചിഹ്​നത്തിൽ മത്സരിക്കാമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥികൾ മത്സരിക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പില്ലെന്ന്​ കമീഷനും അറിയിച്ചു. ഹരജികൾ ജനുവരി അഞ്ചിന്​ വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

    TAGS:Kerala High Courtpolitical partyregistration
