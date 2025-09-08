Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 8 Sept 2025 12:32 PM IST
    date_range 8 Sept 2025 12:32 PM IST

    സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു; 22​ പേർക്ക് പുരസ്കാരം

    വി.ശിവൻകുട്ടി

    തിരുവനന്തപുരം: ഈ വർഷത്തെ സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവാർഡ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി 22 പേർക്കാണ് പുരസ്കാരം.

    എൽ.പി, യു.പി, സെക്കന്ററി വിഭാഗങ്ങളിൽ അഞ്ച് അധ്യാപകരെ വീതവും ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ 4 അധ്യാപകരെയും, വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കന്ററി വിഭാഗത്തിൽ മൂന്ന് അധ്യാപകരെയുമാണ് അവാർഡിന് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. എൽ.പി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും 22, യു.പി. വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും 12, ഹൈസ്‌ക്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും 19, ഹയർ സെക്കന്ററി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഒമ്പത്, വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും മൂന്ന് എന്നിങ്ങനെ ആകെ 65 ശുപാർശകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. ജില്ല കലക്ടർ ചെയർമാൻ ആയ ജില്ലാതല സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയാണ് ഇവരെ ശുപാർശ ചെയ്തത്.

    ഇതിൽനിന്ന് പാഠ്യ-പാഠ്യേതര രംഗങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനം പരിഗണിച്ചും മാതൃക ക്ലാസ്സ് അവതരണം, അഭിമുഖം എന്നിവയിലെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തിയുമാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ചെയർമാനും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ കൺവീനറും എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി, എസ്.എസ്.കെ, എസ്.ഐ.ഇ.ടി എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഡയറക്ടർമാരും അംഗങ്ങളായ സമിതി സംസ്ഥാന അവാർഡ് ജേതാക്കളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. അധ്യാപക അവാർഡുകൾ ഈ മാസം പത്തിന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 2.30 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ടാഗോർ തിയേറ്ററിൽ വച്ച് വിതരണം ചെയ്യും.

    അവാർഡ് ജേതാക്കൾ:

    എൽ.പി. വിഭാഗം

    1. ബീന ബി., പി.ഡി. ടീച്ചർ ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി. സ്‌കൂൾ, പാട്ടത്തിൽ, തിരുവനന്തപുരം

    2. ബിജു ജോർജ്ജ്, പ്രഥമാധ്യാപകൻ, സെന്റ് തോമസ് എൽ.പി.എസ്., കോമ്പയാർ, ഇടുക്കി

    3. സെയ്ത് ഹാഷിം കെ., വി.എൽ.പി.എസ്.ടി.എ.യു.പി. സ്‌കൂൾ, കുന്നുമ്മൽ, മലപ്പുറം.

    4. ഉല്ലാസ് കെ., കെ.എൽ.പി.എസ്.ടി. (സീനിയർ ഗ്രേഡ്) ഗവൺമെന്റ് മുഹമ്മദൻസ് എച്ച്.എസ്.എൽ.പി.എസ്., ആലപ്പുഴ

    5 വനജകുമാരി കെ.എൽ.പി.എസ്.ടി. എ.യു.പി. സ്‌കൂൾ കുറ്റിക്കോൽ, കാസർകോട്

    യു.പി. വിഭാഗം

    1. അജിത എസ്., യു.പി.എസ്.ടി പ്രബോധിനി യു.പി.എസ്., വക്കം, തിരുവനന്തപുരം

    2. സജിത്ത് കുമാർ വി.കെ., പി.ഡി. ടീച്ചർ (യു.പി.എസ്.എ.) മധുസൂദനൻ തങ്ങൾ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് യു.പി. സ്‌കൂൾ മട്ടന്നൂർ, കണ്ണൂർ

    3. സൈജൻ ടി., ടി. യു. പി. എസ്. ടി. ഗവൺമെന്റ് വി. എച്ച്. എസ്. എസ്., അയ്യന്തോൾ, തൃശ്ശൂർ

    4. അഷ്‌റഫ് മോളയിൽ, യു.പി.എസ്.ടി. ഗവ. എം.യു.പി.എസ്. അരീക്കോട്, മലപ്പുറം

    5. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ടി. പി. പി.ഡി. ടീച്ചർ ഗവ. യു.പി. സ്‌കൂൾ പുറത്തൂർ, മലപ്പുറം

    സെക്കൻഡറി വിഭാഗം

    1. ഗിരീഷ് പി., എച്ച്.എസ്.ടി. ഗണിതം കെ.എ.എച്ച്.എച്ച്.എസ്.എസ്., കോട്ടോപ്പാടം, പാലക്കാട്

    2. സജിമോൻ വി. പി., ഫിസിക്കൽ എഡ്യുക്കേഷൻ ടീച്ചർ, സി.കെ. മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്‌കൂൾ, കോരുത്തോട്, കോട്ടയം

    3. വിൻസി വർഗ്ഗീസ്, ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ്, സേക്രട്ട് ഹാർട്ട് സി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്., തൃശ്ശൂർ

    4. സജിത് കുമാർ പി. എം. എച്ച്.എസ്.ടി. മലയാളം ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്., മമ്പറം, ആയിത്തറ, കണ്ണൂർ

    5. പ്രശാന്ത് എം., എച്ച്.എസ്.ടി. എസ്.ഐ. എച്ച്.എസ്.എസ്., ഉമ്മത്തൂർ, കോഴിക്കോട്

    ഹയർസെക്കൻഡറി വിഭാഗം

    1. കൊച്ചനുജൻ എൻ., എച്ച്.എസ്. എസ്.ടി. ഹിസ്റ്ററി (സീനിയർ) ഗവൺമന്റ് എച്ച്.എസ്.എസ്., കുലശേഖരപുരം, കൊല്ലം

    2 സുധീർ എം. പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് എച്ച്.എസ്.എസ്., കൊടകര, തൃശ്ശൂർ

    3. രാധീഷ്‌കുമാർ എൻ, ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്.ടി. (സെലക്ഷൻ ഗ്രേഡ്) എസ്. എൻ. ട്രസ്റ്റ്‌സ് എച്ച്.എസ്.എസ്., പള്ളിപ്പാടം, ആലപ്പുഴ

    4. നൗഫൽ. എ, പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കിളിമാനൂർ, തിരുവനന്തപുരം

    വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം

    1. ബിജു കെ. എസ്. , നോൺ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ, കെമിസ്ട്രി, ഗവൺമെന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്., ചോറ്റാനിക്കര, എറണാകുളം

    2. ഷൈനി ജോസഫ്, വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ ഇൻ എം.ആർ.ആർ.ടി.വി., ടി.ടി.ടി.എം. വി.എച്ച്.എസ്.എസ്., വടശ്ശേരിക്കര, പത്തനംതിട്ട

    3. ഷൈജിത്ത് ബി. റ്റി. വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗവൺമെന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. (ബോയ്‌സ്), കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം

