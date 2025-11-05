Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 10:53 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 10:53 PM IST

    സംസ്ഥാന ശാസ്‌ത്രോത്സവം ഏഴു മുതല്‍ പത്തു വരെ പാലക്കാട്ട്

    സംസ്ഥാന ശാസ്‌ത്രോത്സവം ഏഴു മുതല്‍ പത്തു വരെ പാലക്കാട്ട്
    പാ​ല​ക്കാ​ട്: സം​സ്ഥാ​ന ശാ​സ്‌​ത്രോ​ത്സ​വം ഏ​ഴു മു​ത​ല്‍ 10 വ​രെ പാ​ല​ക്കാ​​ട്ടെ വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 14 ജി​ല്ല​ക​ളി​ല്‍നി​ന്നാ​യി 2500ല​ധി​കം ശാ​സ്ത്ര​പ്ര​തി​ഭ​ക​ള്‍ നാ​ലു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മാ​റ്റു​ര​ക്കും. ശാ​സ്ത്രം, സാ​മൂ​ഹി​ക​ശാ​സ്ത്രം, ഗ​ണി​ത​ശാ​സ്ത്രം, ഐ.​ടി, പ്ര​വൃ​ത്തി​പ​രി​ച​യം, വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​ഇ എ​ക്സ്പോ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ആ​റു വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍.

    ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ ഏ​ഴി​ന് രാ​വി​ലെ 10ന് ​ഗ​വ. മോ​യ​ന്‍സ് എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ല്‍ ന​ട​ക്കും. ശാ​സ്‌​ത്രോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഏ​ഴി​ന് വൈ​കീ​ട്ട് 4.30ന് ​ഗ​വ. മോ​യ​ന്‍ ഗേ​ള്‍സ് ഹ​യ​ര്‍ സെ​ക്ക​ന്‍ഡ​റി സ്‌​കൂ​ളി​ല്‍ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ന്‍കു​ട്ടി നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കും. മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. വൈ​ദ്യു​തി​മ​ന്ത്രി കെ. ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍കു​ട്ടി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും.

    വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് അ​ഡീ​ഷ​ന​ല്‍ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ടി.​എ. സ​ന്തോ​ഷ്, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ പി.​എം. സ​ലീ​ന ബീ​വി, പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ആ​രോ​ഗ്യ-​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ര്‍പേ​ഴ്‌​സ​ൻ എ. ​ഷാ​ബി​റ, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം പി. ​മൊ​യ്തീ​ന്‍കു​ട്ടി, ശാ​സ്ത്ര​മേ​ള മീ​ഡി​യ ക​മ്മി​റ്റി ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ എ. ​ഹ​നീ​ഫ, പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ എം.​എ​ന്‍. വി​നോ​ദ്, എ​ന്‍.​എ​സ്.​ടി.​എ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - State Science Festival to be held in Palakkad from 7th to 10th November
