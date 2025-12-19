Begin typing your search above and press return to search.
    19 Dec 2025 6:44 PM IST
    19 Dec 2025 6:44 PM IST

    സ്കൂള്‍ കലോത്സവം: വിധികർത്താക്കൾ വിജിലൻസ് നിരീക്ഷണത്തിൽ; സമാപന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥി മോഹൻലാൽ

    സ്കൂള്‍ കലോത്സവം: വിധികർത്താക്കൾ വിജിലൻസ് നിരീക്ഷണത്തിൽ; സമാപന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥി മോഹൻലാൽ
    തിരുവനന്തപുരം: ജനുവരി 14 മുതല്‍ 18 വരെ തൃശൂരിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ​കലോത്സവത്തിന്‍റെ സമാപന ചടങ്ങിൽ നടൻ മോഹൻലാൽ മുഖ്യതിഥിയായി പ​ങ്കെടുക്കും. വിധികർത്താക്കൾ വിജിലൻസിന്‍റെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കും. മൂന്ന് തവണ ജഡ്ജിയായവരെ ഒഴിവാക്കും. കലോത്സവത്തിന്‍റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തൽ, പന്തൽനാട്ട്​കർമം, ലോഗോപ്രകാശനം തുടങ്ങിയവ 20ന് തൃശൂരിൽ നടക്കുമെന്ന്​ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ ​അറിയിച്ചു.

    രാവിലെ 11ന്​ തേക്കിന്‍കാട് മൈതാനത്ത് കലോത്സവ പന്തലിന്‍റെ കാല്‍നാട്ടുകര്‍മം നടക്കും. ഉച്ചക്ക്​ 12ന്​ തൃശൂര്‍ ഗവ. മോഡല്‍ ഗേള്‍സ് എച്ച്.എസ്.എസിലെ സ്വാഗതസംഘം ഓഫിസില്‍ കലോത്സവ ലോഗോ പ്രകാശനം, മീഡിയ അവാര്‍ഡ് പ്രഖ്യാപനം, പ്രോഗ്രാം ഷെഡ്യൂള്‍ പ്രകാശനം എന്നിവ നടക്കും. തുടര്‍ന്ന് വിവിധ കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍മാരുടെയും കണ്‍വീനര്‍മാരുടെയും അവലോകന യോഗം ചേരും. മ​​​​ന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിക്കും.

    മന്ത്രിമാരായ കെ. രാജൻ, ഡോ. ആർ. ബിന്ദു തുടങ്ങിയവർ പ​ങ്കെടുക്കും. അഞ്ച്​ ദിവസങ്ങളിലായി 239 ഇനങ്ങളിലാണ് മത്സരങ്ങള്‍. ഹൈസ്കൂള്‍ വിഭാഗത്തില്‍ 96 ഇനങ്ങളും ഹയര്‍ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തില്‍ 105 ഇനങ്ങളും സംസ്കൃതോത്സവത്തിലും അറബിക് കലോത്സവത്തിലും 19 വീതം ഇനങ്ങളുമാണുള്ളത്​.

