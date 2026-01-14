Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightചുരമിറങ്ങിയ വയനാടൻ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Jan 2026 8:08 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Jan 2026 8:09 PM IST

    ചുരമിറങ്ങിയ വയനാടൻ ഗസലിന് ഇത്തവണയും വിജയം; ഹെമിൻ സിഷക്ക് നാലാം വർഷവും എ ഗ്രേഡ്

    text_fields
    bookmark_border
    മാപ്പിളപ്പാട്ടിൽ മൂന്നാംതവണയും വിജയത്തുടർച്ച
    ചുരമിറങ്ങിയ വയനാടൻ ഗസലിന് ഇത്തവണയും വിജയം; ഹെമിൻ സിഷക്ക് നാലാം വർഷവും എ ഗ്രേഡ്
    cancel
    Listen to this Article

    തൃശൂർ: സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ വയനാട് ഓർഫനേജ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പിണങ്ങോടിലെ വിദ്യാർഥിനി ഹെമിൻ സിഷക്ക് ഇത്തവണയും മിന്നുംവിജയം. എച്ച്.എസ്.എസ് ഗസൽ ആലാപനത്തിൽ തുടർച്ചയായി നാലാം വർഷവും എച്ച്.എസ്.എസ് പെൺകുട്ടികളുടെ മാപ്പിളപ്പാട്ട് മത്സരത്തിൽ മൂന്നാംവർഷവും എ ഗ്രേഡ് നേട്ടം കൈവരിച്ചു.

    ഒപ്പനയിൽ തുടർച്ചയായി നാലാം വർഷവും ഹെമിൻ സിഷ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരി ഡോ. റഷ അഞ്ജല 2015ലെ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ മാപ്പിളപ്പാട്ടിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരിയായിരുന്നു.

    പിതാവ് അബ്ദുൽസലാം പിണങ്ങോട് ഡബ്ല്യു.ഒ.എച്ച്.എസ്.എസ് പ്രധാനാധ്യാപകനും മാതാവ് മറിയം തരിയോട് ജി.എച്ച്.എസിലെ അധ്യാപികയുമാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:state school kalolsavamgazalpinangodeMappilapatt
    News Summary - state school kalolsavam hemIN ZISHA WOHSS PINANGODE gazal winner
    Similar News
    Next Story
    X