ചുരമിറങ്ങിയ വയനാടൻ ഗസലിന് ഇത്തവണയും വിജയം; ഹെമിൻ സിഷക്ക് നാലാം വർഷവും എ ഗ്രേഡ്

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 14 Jan 2026 8:08 PM IST
Updated Ondate_range 14 Jan 2026 8:09 PM IST
ചുരമിറങ്ങിയ വയനാടൻ ഗസലിന് ഇത്തവണയും വിജയം; ഹെമിൻ സിഷക്ക് നാലാം വർഷവും എ ഗ്രേഡ്text_fields
bookmark_border
News Summary - state school kalolsavam hemIN ZISHA WOHSS PINANGODE gazal winner
Listen to this Article
തൃശൂർ: സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ വയനാട് ഓർഫനേജ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പിണങ്ങോടിലെ വിദ്യാർഥിനി ഹെമിൻ സിഷക്ക് ഇത്തവണയും മിന്നുംവിജയം. എച്ച്.എസ്.എസ് ഗസൽ ആലാപനത്തിൽ തുടർച്ചയായി നാലാം വർഷവും എച്ച്.എസ്.എസ് പെൺകുട്ടികളുടെ മാപ്പിളപ്പാട്ട് മത്സരത്തിൽ മൂന്നാംവർഷവും എ ഗ്രേഡ് നേട്ടം കൈവരിച്ചു.
ഒപ്പനയിൽ തുടർച്ചയായി നാലാം വർഷവും ഹെമിൻ സിഷ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരി ഡോ. റഷ അഞ്ജല 2015ലെ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ മാപ്പിളപ്പാട്ടിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരിയായിരുന്നു.
പിതാവ് അബ്ദുൽസലാം പിണങ്ങോട് ഡബ്ല്യു.ഒ.എച്ച്.എസ്.എസ് പ്രധാനാധ്യാപകനും മാതാവ് മറിയം തരിയോട് ജി.എച്ച്.എസിലെ അധ്യാപികയുമാണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story