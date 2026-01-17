Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 3:21 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 3:21 PM IST

    കഥകളി സംഗീതത്തിലും സംസ്കൃതപദ്യത്തിലും റിദ ഫാത്തിമ

    കഥകളി സംഗീതത്തിലും സംസ്കൃതപദ്യത്തിലും റിദ ഫാത്തിമ
    തൃശൂർ: സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ കഥകളി സംഗീതത്തിലും സംസ്കൃതപദ്യത്തിലും ​നേട്ടം കുറിച്ച് പാലക്കാട് ചാലിശ്ശേരി ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് വിദ്യാർഥി റിദ ഫാത്തിമ. രണ്ടിലും എഗ്രേഡാണ് ഈ മിടുക്കി കരസ്ഥമാക്കിയത്.

    അഷ്ടപദി, ശാസ്ത്രീയസംഗീതം എന്നിവയിലും ജില്ലയിൽ മത്സരിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് നേടിയത്.

    കോക്കൂ ർ സ്വദേശി അഷ്റഫിൻ്റെയും ചാലിശ്ശേരി ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് അധ്യാപിക ഷമീറയുടെയും മകളാണ്. കഥകളി സംഗീതത്തിൽ വേങ്ങേരി നാരായണനും ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം, അഷ്ടപദി എന്നിവയിൽ മഞ്ഞളൂർ സുരേന്ദ്രനും ആണ് ഗുരുക്കൻമാർ. മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളും സംഗീതവഴിയിൽ തന്നെയുണ്ട്.

