Madhyamam
    16 Jan 2026 10:40 AM IST
    16 Jan 2026 11:44 AM IST

    ‘ആ​രെ​ങ്കി​ലും വി​ഡി​യോ എ​ടു​ക്കു​മെ​ങ്കി​ൽ അ​മ്മ​ക്ക് അ​യ​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്ക​ണമെന്നുണ്ട്’ -ക​ട​ലി​ന​ക്ക​രെ​യി​രു​ന്ന് അ​മ്മ കാ​ണു​ന്നു​ണ്ട്, അ​തു​ലി​ന്റെ ‘കു​പ്പാ​യം

    ‘ആ​രെ​ങ്കി​ലും വി​ഡി​യോ എ​ടു​ക്കു​മെ​ങ്കി​ൽ അ​മ്മ​ക്ക് അ​യ​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്ക​ണമെന്നുണ്ട്’ -ക​ട​ലി​ന​ക്ക​രെ​യി​രു​ന്ന് അ​മ്മ കാ​ണു​ന്നു​ണ്ട്, അ​തു​ലി​ന്റെ ‘കു​പ്പാ​യം
    തൃ​ശൂ​ർ: ‘‘അ​മ്മ​യും അ​ച്ഛ​നും ചേ​ച്ചി​യും​കൂ​ടി നാ​ട​കം കാ​ണാ​ൻ വ​ന്നി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു​പാ​ട് സ​ന്തോ​ഷ​മാ​യേ​നേ. ഞ​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ​വ​രും​കൂ​ടി ഇ​നി ഒ​രു​മി​ച്ചു​കൂ​ടു​ന്ന​ത് എ​ന്നാ​ണെ​ന്നു​ത​ന്നെ ആ​ർ​ക്കും അ​റി​യി​ല്ല. ആ​രെ​ങ്കി​ലും നാ​ട​ക​ത്തി​ന്റെ വി​ഡി​യോ എ​ടു​ക്കു​മെ​ങ്കി​ൽ അ​മ്മ​ക്ക് അ​യ​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​ണ്ട്’’ -നാ​ട​ക​ത്തി​ന് ത​ട്ടി​ൽ ക​യ​റും​മു​മ്പ് ഇ​ത്ര​യും പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ അ​തു​ലി​ന്റെ ക​ണ്ണ് നി​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ങ്കി​ലും അ​വ​നും കൂ​ട്ടു​കാ​രും സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ്. പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളെ​യും വി​ഷ​മ​ത​ക​ളെ​യും അ​തി​ജീ​വി​ച്ചാ​ണ് അ​തു​ലും കൂ​ട്ടു​കാ​രും സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവ നാ​ട​ക മ​ത്സ​ര​വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട വ​ട​ശ്ശേ​രി​ക്ക​ര മോ​ഡ​ൽ റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ആ​ദി​വാ​സി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സം​ഘം എ​ത്തി​യ​ത്. ക​ല്ലാ​ർ, മൊ​ട്ട​മ്മൂ​ട് സു​രേ​ഷി​ന്റെ​യും രാ​ജ​ല​ക്ഷ്മി​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​ണ് അ​തു​ൽ. ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളി​ലെ കാ​ണി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​വ​രാ​ണ് ഇ​വ​ർ. സു​രേ​ഷ് കൂ​ലി​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​ണ്.

    കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്ത് ജീ​വി​ത​പ്രാ​രാ​ബ്ധം വ​ർ​ധി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് രാ​ജ​ല​ക്ഷ്മി കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​ക്കാ​യി പോ​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് അ​തു​ലും ചേ​ച്ചി ആ​ര​തി​യും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഹോ​സ്റ്റ​ലു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റു​ന്ന​ത്. വ​ല്ല​പ്പോ​ഴും അ​വ​ധി​ക്ക് നാ​ട്ടി​ൽ പോ​കും. സു​രേ​ഷ് ഇ​ട​ക്കു​വ​ന്ന് മ​ക്ക​ളെ കാ​ണും.

    മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ് രാ​ജ​ല​ക്ഷ്മി നാ​ട്ടി​ൽ വ​ന്ന​ത്. നാ​ട​ക​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​യ ച​ന്തു​വി​നെ​യാ​ണ് അ​തു​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ണി​യാ​ൻ ഒ​രു കു​പ്പാ​യം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ആ​ദി​വാ​സി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​വ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ് നാ​ട​ക​ത്തി​ന്റെ ഇ​തി​വൃ​ത്തം.


