Madhyamam
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഇനി എട്ടാംനാൾ തൃശൂരിൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 5 Jan 2026 11:02 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 11:02 PM IST

    ഇനി എട്ടാംനാൾ തൃശൂരിൽ കലയുടെ പൂരത്തിന് കൊടിയുയരും; സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം ജനുവരി 14 മുതൽ

    പ്ര​ധാ​ന വേ​ദി തേ​ക്കി​ൻ​കാ​ട് മൈ​താ​നം
    തൃ​ശൂ​ർ: ഏ​ഷ്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ക​ലാ​മേ​ള​യെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ പൂ​ര​ന​ഗ​രി സ​ജ്ജ​മാ​യി. തൃ​ശൂ​ർ പൂ​ര​ത്തി​ന്റേ​തി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ് 64ാമ​ത് സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് വേ​ദി​യൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഇ​നി എ​ട്ടാം നാ​ൾ കൗ​മാ​ര ക​ല​യു​ടെ പൂ​ര​ത്തി​ന് കൊ​ടി​യു​യ​രും. ജ​നു​വ​രി 14 മു​ത​ൽ 18 വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന മേ​ള​യു​ടെ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    തൃ​ശൂ​രി​ന്റെ പൂ​ര​പ്രൗ​ഢി വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ഇ​ല​ഞ്ഞി​ത്ത​റ മേ​ള​വും 64ാം ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തെ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ച് 64 കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ കു​ട​മാ​റ്റ​വും ന​ട​ക്കും.

    14ന് ​രാ​വി​ലെ 10ന് ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ക​ലോ​ത്സ​വം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന് പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ൻ.​എ​സ്.​കെ. ഉ​മേ​ഷ് പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ മേ​ള​ക്ക് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക തു​ട​ക്ക​മാ​കും. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കേ​ന്ദ്ര സ​ഹ​മ​ന്ത്രി സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി, മ​റ്റു മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    തേ​ക്കി​ൻ​കാ​ട് മൈ​താ​ന​ത്തെ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ഗ്രൗ​ണ്ടാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​വേ​ദി. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ 25 വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി 249 ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കും. വേ​ദി​ക​ൾ​ക്ക് വി​വി​ധ ഗ​ന്ധ​മു​ള്ള പൂ​ക്ക​ളു​ടെ പേ​രാ​ണ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ‘ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത ക​ലോ​ത്സ​വം’ എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ആ​പ്ത​വാ​ക്യം. ഇ​തി​ന്റെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന വേ​ദി​യി​ൽ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​കെ. വാ​സു​കി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും.

    ബി.​കെ. ഹ​രി​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ര​ചി​ച്ച സ്വാ​ഗ​ത​ഗാ​നം ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. പാ​ല​ക്കാ​ട് പൊ​റ്റ​ശ്ശേ​രി സ്കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് തീം ​സോ​ങ് ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ കെ. ​രാ​ജ​ൻ, ഡോ. ​ആ​ർ. ബി​ന്ദു, പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ൻ.​എ​സ്.​കെ. ഉ​മേ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:trichurThekkinkad groundState School Kalatsavam 2026
    News Summary - State School Kalatsavam from January 14
