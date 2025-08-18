Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightതെര​. കമീഷന്‍റെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 9:44 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 9:44 AM IST

    തെര​. കമീഷന്‍റെ നിഷ്​പക്ഷത ചോദ്യമുനയിൽ: സുനിൽ കുമാറിനും പ്രതാപനും നോട്ടിസ്​; ബി​​​.ജെ.പി നേതാക്കൾക്കെതിരെ അനക്കമില്ല

    text_fields
    bookmark_border
    തെര​. കമീഷന്‍റെ നിഷ്​പക്ഷത ചോദ്യമുനയിൽ: സുനിൽ കുമാറിനും പ്രതാപനും നോട്ടിസ്​; ബി​​​.ജെ.പി നേതാക്കൾക്കെതിരെ അനക്കമില്ല
    cancel

    തൃ​ശൂ​ർ: തൃ​ശൂ​രി​ൽ വ്യാ​ജ വോ​ട്ട്​ ചേ​ർ​ക്ക​ലു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ച്ച സ​മീ​പ​നം പ​ക്ഷ​പാ​ത​പ​ര​മെ​ന്ന പ​രാ​തി​യു​യ​രു​ന്നു. വ്യാ​ജ വോ​ട്ട്​ വി​വാ​ദം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​യു​ട​ൻ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച സി.​പി.​ഐ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി വി.​എ​സ്.

    സു​നി​ൽ ​കു​മാ​റി​നും പ​രാ​തി​യു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ മു​ൻ എം.​പി ടി.​എ​ൻ. പ്ര​താ​പ​നും നോ​ട്ടി​സ്​ ന​ൽ​കി​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ, ഇ​നി​യും വോ​ട്ട്​ ചേ​ർ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ അ​ട​ക്കം പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച ബി.​ജെ.​പി മു​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ. ​സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    ര​ണ്ടി​ട​ത്ത്​ വോ​ട്ട്​ ഉ​ണ്ടെ​ന്നും വ്യ​ത്യ​സ്ത എ​പി​ക്​ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ അ​ട​ക്കം വോ​ട്ട്​ ചേ​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യും ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. പ​രാ​തി​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ നോ​ട്ടി​സ്​ അ​യ​ക്കു​മ്പോ​ൾ കു​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന ആ​​ക്ഷേ​പ​മാ​ണ്​ ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ ഏ​ഴി​ന്​ തൃ​ശൂ​രി​​ലെ വോ​ട്ട്​ വി​വാ​ദം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ എ​ട്ടി​ന്​ ത​ന്നെ​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ വാ​ർ​ത്താ​ക്കു​റി​പ്പ്​ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ തൃ​ശൂ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളോ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളോ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. വി.​എ​സ്. സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​​തോ​ടെ ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ പ​ത്ത്​ തീ​യ​തി​ വെ​ച്ച്​ ​​ക​മീ​ഷ​ൻ നോ​ട്ടി​സും ന​ൽ​കി.

    സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ലം അ​ട​ക്കം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ ന​ൽ​കി​യ നോ​ട്ടി​സി​ൽ ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ സ​മ​യ​ത്ത്​ ത​ന്നെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ ആ​രും പ​രാ​തി​​പ്പെ​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന വാ​ദം തെ​റ്റാ​ണെ​ന്ന്​ തെ​ളി​ഞ്ഞു. സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ നോ​ട്ടി​സി​ന്​ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഇ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ പ​രാ​തി​യു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ മു​ൻ എം.​പി ടി.​എ​ൻ. പ്ര​താ​പ​നും ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ നോ​ട്ടി​സ്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്. സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ലം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന്​ കാ​ണി​ച്ചാ​ണ്​ നോ​ട്ടി​സ്. സ​ത്യ​വാ​ങ്​ മൂ​ലം ന​ൽ​കി​ല്ലെ​ന്ന്​ ടി.​എ​ൻ. പ്ര​താ​പ​ൻ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, വ്യാ​ജ വോ​ട്ട്​ വി​വാ​ദം രൂ​ക്ഷ​മാ​യി​രി​ക്കെ ഇ​നി​യും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ വോ​ട്ട്​ ചേ​ർ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ കെ. ​സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ അ​ട​ക്കം തൃ​ശൂ​രി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്. ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​ത്​ ചെ​യ്യാ​നും ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി. നി​ര​വ​ധി ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ൾ ചാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ അ​ട​ക്കം ഇ​തേ രീ​തി​യി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ വി. ​സ​ദാ​ന​ന്ദ​നും സു​രേ​ഷ്​ ഗോ​പി​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ സു​ഭാ​ഷ്​ ഗോ​പി​യും അ​ട​ക്കം ഇ​ര​ട്ട വോ​ട്ടു​ക​ൾ ചേ​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    വ്യാ​ജ മേ​ൽ​വി​ലാ​സം അ​ട​ക്കം വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ ​പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ പ​ക്ഷ​പാ​ത​പ​ര​മാ​യി പെ​രു​മാ​റു​ന്ന​താ​യി കോ​ൺ​​ഗ്ര​സും സി.​പി.​ഐ​യും അ​ട​ക്കം പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ആ​ക്ഷേ​പം ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:State Election CommissionVote FraudKerala NewsThrissur
    News Summary - State Election Commission's bias towards fake vote fraud in Thrissur; No action against BJP leaders
    Similar News
    Next Story
    X