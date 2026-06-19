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    Kerala
    Posted On
    date_range 19 Jun 2026 11:09 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Jun 2026 11:09 PM IST

    സംസ്ഥാന ബജറ്റ്; അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങൾക്കായി 50 ലക്ഷം വരെ കലക്ടർ ഫണ്ട്

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    സംസ്ഥാന ബജറ്റ്, കടം, മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ, State budget, debt, Chief Minister V.D. Satheesan
    സംസ്ഥാന ബജറ്റ്; അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങൾക്കായി 50 ലക്ഷം വരെ കലക്ടർ ഫണ്ട്
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    അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിക്കാനും മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതികള്‍ക്കുമായി ഓരോ കലക്ടര്‍ക്കും പ്രതിവര്‍ഷം 50 ലക്ഷം രൂപ കോര്‍പ്പസ് ഫണ്ടായി അനുവദിച്ച് ജില്ലാ കലക്ടര്‍ ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കും. ഇതിനായി ഏഴ് കോടി രൂപ വകയിരുത്തി. ഇതിന്റെ വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ മാര്‍ഗനിർദേശങ്ങള്‍ ഇറക്കും.

    • ആറന്മുള കണ്ണാടി എക്സിബിഷന്‍ സെന്റര്‍ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് സെന്റര്‍ സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരു കോടി.

    • കരുനാഗപ്പള്ളി, ചാലക്കുടി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ റവന്യു ടവറിനും മഞ്ചേശ്വരത്ത് മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷനും വടകര താലൂക്ക് ഓഫിസ് കെട്ടിടം നിർമിക്കാനും നാല് കോടി.

    • ഇടക്കുളങ്ങര വ്യവസായപാര്‍ക്കിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി ഒരു കോടി.

    • സുല്‍ത്താന്‍ബത്തേരി ഗവ. ആര്‍ട്സ് ആൻഡ് സയന്‍സ് കോളജ് പ്രാരംഭ നടപടിക്കായി രണ്ട് കോടി.

    • എറണാകുളം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് നവീകരണത്തിന് 10 കോടി.

    • വാണിയമ്പലത്ത് മേൽപ്പാലം നിർമിക്കാൻ പ്രാരംഭ നടപടിക്കായി അഞ്ച് കോടി.

    • വയനാട് പാക്കേജില്‍ മൈസൂര്‍-നഞ്ചന്‍കോട് റോഡ് (നിലമ്പൂര്‍ റോഡ്) നിർമിക്കാൻ പ്രാരംഭ നടപടിക്കായി രണ്ട് കോടി.

    • കോതമംഗലം ചേലാട് അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയം.

    • കൊല്ലം ചിന്നക്കടയിൽ സ്കൈ വേ, അർബൻ പാർക്ക് - അഞ്ച് കോടി.

    • കൂട്ടായി റഗുലേറ്റര്‍-കം-ബ്രിഡ്ജ് നവീകരണം- അഞ്ച് കോടി.

    • ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന് ഡല്‍ഹിയില്‍ പ്രതിമയും സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രവും സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരു കോടി.

    • കെ.യു.ഡബ്ല്യു.ജെ. നടപ്പാക്കുന്ന ക്ഷേമപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം.

    • നോണ്‍ ജേണലിസ്റ്റ് പെന്‍ഷന്‍ തുക വർധിപ്പിക്കും.

    • അതിരപ്പള്ളി ഇക്കോ-ഫ്രണ്ട്ലി ഡൈനമിക് ലൈറ്റിങ് പദ്ധതിക്ക് അഞ്ച് കോടി.

    • പെരിയാര്‍ വാലി ഇറിഗേഷന്‍ പ്രോജക്ട് പദ്ധതിയുടെ അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് അഞ്ച് കോടി

    • തൃത്താല നിയോജകമണ്ഡലത്തില്‍ കെ.ആര്‍.നാരായണന്‍ സിവില്‍ സർവിസ് അക്കാദമിക്ക് 50 ലക്ഷം.

    • കല-സാംസ്കാരിക മേഖലക്ക് 203.93 കോടി.

    • ഗോശ്രീ-ബോള്‍ഗാട്ടി സമാന്തര പാലം നിർമിക്കാനും ഗോശ്രീ-മാമംഗലം റോഡിന് സ്ഥലമേറ്റെടുക്കാൻ പ്രാരംഭ നടപടിക്കുമായി ഒരു കോടി.

    • പൂന്തുറ ഫിഷിങ് ഹാര്‍ബര്‍ നിർമിക്കാനും പൂന്തുറ-ഇടയാര്‍ പാലം നിർമിക്കാനും നടപടി.

    • ഇരിക്കൂര്‍ ശ്രീകണ്ഠാപുരത്ത് ഫയര്‍ സ്റ്റേഷൻ

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    TAGS:udf governmentKerala BudgetKerala NewsVD Satheesan
    News Summary - State Budget; Collector fund up to Rs 50 lakh for emergency measures
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