Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകൂട്ടുകാരികളായി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Jan 2026 3:34 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Jan 2026 3:34 PM IST

    കൂട്ടുകാരികളായി തുടങ്ങി, ജേതാക്കളായി മടങ്ങി; ഇരട്ടനേട്ടവുമായി അരീക്കോട് സുല്ലമുസ്സലാം

    text_fields
    bookmark_border
    നേട്ടം കൈവരിച്ചത് റൈഷ ഗൈസും റെന്ന അമീനയും
    Raisha Guyz and Renna Amina
    cancel
    camera_alt

    റൈഷ ഗൈസും റെന്ന അമീനയും

    Listen to this Article

    തൃശ്ശൂർ: സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ അറബി പദ്യമത്സരത്തിൽ അരീക്കോട് സുല്ലമുസ്സലാം ഓറിയന്റൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് ഇരട്ട നേട്ടം. ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിലും ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിലും ഒരേ ഇനത്തിൽ ഒരേ സ്കൂളിലെ രണ്ട് വിദ്യാർഥിനികൾ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ മികവ് തെളിയിച്ചത്.

    പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിനിയായ റൈഷ ഗൈസും എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയായ റെന്ന അമീനയും കൂട്ടുകാരികളായി ചേർന്നാണ് ഈ നേട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി അറബി പദ്യത്തിൽ സംസ്ഥാനതല വിജയം നേടിയിട്ടുള്ള മുതിർന്ന വിദ്യാർഥിനിയുടെ അനുഭവവും പരിശീലനവുമാണ് റെന്ന അമീനയെ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ സംസ്ഥാന ജേതാവാക്കാൻ സഹായകമായത്. ഒരേ സ്കൂളിലെ രണ്ട് തലമുറകളിലെ വിദ്യാർഥിനികൾ ഒരേ വേദിയിൽ മികവ് തെളിയിച്ചുവെന്നതാണ് ഇതിന്‍റെ സവിശേഷത.

    ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ മത്സരിച്ച വിദ്യാർഥിനി മുൻ വർഷങ്ങളിൽ അറബി പദ്യം മാത്രമല്ല, അറബി–ഉർദു–മലയാളം സംഘഗാനം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഇനങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ സുല്ലമുസ്സലാമിലെ വിദ്യാർഥികൾ വിജയം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നേട്ടങ്ങളാണ് സ്കൂളിനെ സംസ്ഥാന കലോത്സവ വേദിയിൽ തുടർച്ചയായി ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത്. ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിലെ അറബി പദ്യം നസീർ ചെറുവാടിയും ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിലെ പദ്യം മൊയ്തു വാണിമേൽ മാഷുമാണ് രചിച്ചത്.

    ഇരുവരുടെയും കലാപരിശീലനത്തിനും സംഗീതയാത്രക്കും മാർഗനിർദേശം നൽകിയത് വൈറൽ ഗായകനായ ഹക്കീം പുൽപ്പറ്റയാണ്. ഫലസ്തീനിലെ ജനങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങളും യുദ്ധത്തിന്റെ വേദനകളും ആസ്പദമാക്കി അവതരിപ്പിച്ച പദ്യങ്ങൾ വേദിയിൽ ഹൃദയസ്പർശിയായ അനുഭവമായി. അവതരണം ഫലസ്തീന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർഥനയായി മാറിയത് കാണികളെയും വിധികർത്താക്കളെയും ഒരു പോലെ ആഴത്തിൽ സ്പർശിച്ചു.

    ഇതോടൊപ്പം, റെന്ന അമീന അറബി സംഘഗാന മത്സരത്തിലും ജേതാവായതോടെ കലോത്സവ വേദിയിൽ ഇരട്ട വിജയം സ്വന്തമാക്കി. സ്റ്റേജിലെ ആത്മവിശ്വാസവും അവതരണത്തിലെ പക്വതയും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമായി. രണ്ട് വിദ്യാർഥിനികൾക്കും രക്ഷിതാക്കളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ശക്തമായ പിന്തുണ ലഭിച്ചതാണ് ഈ നേട്ടത്തിന് പിന്നിൽ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kalolsavamareekodeSullamussalamLatest NewsSchool Kalolsavam 2026
    News Summary - Started as friends, returned as winners; Areekode Sullamussalam achieves a double feat
    Similar News
    Next Story
    X