    Kerala
    Posted On
    date_range 25 April 2026 10:19 PM IST
    Updated On
    date_range 25 April 2026 10:19 PM IST

    തച്ചങ്കരിയുടെ കാറിലെ ‘നക്ഷത്രങ്ങൾ‘: ഡി.ജി.പി റിപ്പോർട്ട്​ തേടി

    തച്ചങ്കരിയുടെ കാറിലെ ‘നക്ഷത്രങ്ങൾ‘: ഡി.ജി.പി റിപ്പോർട്ട്​ തേടി
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മു​ൻ ഡി.​ജി.​പി ടോ​മി​ൻ ജെ. ​ത​ച്ച​ങ്ക​രി സ്വ​കാ​ര്യ കാ​റി​ൽ ന​ക്ഷ​ത്ര​ചി​ഹ്ന​മു​ള്ള ബോ​ർ​ഡ് വെ​ച്ച സം​ഭ​വം അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ കോ​ട്ട​യം എ​സ്.​പി​ക്ക്​ സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി ര​വാ​ഡ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. വി​ര​മി​ച്ച​ശേ​ഷ​വും ഡി.​ജി.​പി റാ​ങ്കി​ന്​ തു​ല്യ​മാ​യ ന​ക്ഷ​ത്ര​ചി​ഹ്നം കാ​റി​ൽ പ​തി​ച്ച​ത് ച​ട്ട​ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് സ്പെ​ഷ​ൽ ബ്രാ​ഞ്ച് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ത​ച്ച​ങ്ക​രി​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്ത്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള പ​രാ​തി​യും ഡി.​ജി.​പി​ക്കും പൊ​ലീ​സി​നും മു​ന്നി​ലു​ണ്ട്. ആ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഡി.​ജി.​പി​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി.

    പൊ​ലീ​സി​ലെ ഡി.​ജി.​പി, എ.​ഡി.​ജി.​പി റാ​ങ്കു​ക​ളി​ലു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​തി​ക്കു​ന്ന ചി​ഹ്നം സ്വ​കാ​ര്യ കാ​റി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​ല​രീ​തി​യി​ലു​ള്ള നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കാ​ര​ണ​മാ​യേ​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ സ്പെ​ഷ​ൽ ബ്രാ​ഞ്ച് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം​മു​മ്പ്​ സ​ർ​വി​സി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ര​മി​ച്ച വ്യ​ക്​​തി ഇ​പ്പോ​ഴും സ്വ​കാ​ര്യ​വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ന​ക്ഷ​ത്ര ചി​ഹ്​​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് വീ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​യെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​വു​മു​ണ്ട്. ഒ​രു കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​​പ്പെ​ട്ട്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം കോ​ട്ട​യം വി​ജി​ല​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​കാ​നെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ ത​ച്ച​ങ്ക​രി​യു​ടെ കാ​റി​ലെ ന​ക്ഷ​ത്ര​ചി​ഹ്നം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ട​ത്. അ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പ​ല​രും ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു. ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്ക്​ പ​റ്റി​യ അ​ബ​ദ്ധ​മെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞ്​ ത​ച്ച​ങ്ക​രി ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​മാ​റി. സം​ഭ​വം വി​വാ​ദ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഡി.​ജി.​പി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ തേ​ടി​യ​ത്.

    TAGS:DGPKerala PoliceReportstars
    News Summary - 'Stars' on Thachankary's car: DGP seeks report
