    കേരള മോഡലിലെ സ്തംഭനം മറികടന്നത്​ കിഫ്​ബിയിലൂടെ -മുഖ്യമന്ത്രി

    കി​ഫ്​​ബി​യു​ടെ 25ാം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    Pinarayi vijayan
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള മോ​ഡ​ൽ എ​ന്ന്​ പ​ര​ക്കെ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രു​ഘ​ട്ടം ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ സ്തം​ഭ​നാ​വ​സ്​​ഥ​യു​ണ്ടാ​യെ​ന്നും ഈ ​പോ​രാ​യ്മ കി​ഫ്​​ബി​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ മ​റി​ക​ട​ന്ന​തെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ. കി​ഫ്​​ബി​യു​ടെ 25ാം വാ​ർ​ഷി​കം നി​ശാ​ഗ​ന്ധി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി.

    ന​വ​കേ​ര​ള നി​ർ​മി​തി​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​ണ്​ കി​ഫ്​​ബി​യെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​രു കാ​ല​ത്തും സം​ഭ​വി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന്​ ക​രു​തി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ കി​ഫ്​​ബി​യി​ലൂ​ടെ ​യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യ​ത്. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ന​സ്സ് കു​ളി​രും വി​ധ​മു​ള്ള വി​ക​സ​ന​മാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ​ന​ട​ന്ന​ത്. പ​രി​മി​ത​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ശേ​ഷി​യാ​യി​രു​ന്നു കേ​ര​ള മോ​ഡ​ലി​ലെ സ്തം​ഭ​നാ​വ​സ്​​ഥ​ക്ക്​ കാ​ര​ണം.

    ഏ​തൊ​രു സ​ർ​ക്കാ​റി​നും പ​ദ്ധ​തി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നും ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നും ക​ഴി​യു​ന്ന​ത് ബ​ജ​റ്റ് മു​ഖേ​ന​യാ​ണ്. ഇ​തി​ന്​ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​ഭ​വം വേ​ണം. ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ലു​താ​യി​രു​ന്നു​​വെ​ങ്കി​ലും ഇ​വ​യു​ടെ വ​ക്കി​ൽ തൊ​ടാ​ൻ പോ​ലും പ​റ്റാ​ത്ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച്​ പോ​ന്നി​രു​ന്ന​ത്. കാ​ലാ​നു​സൃ​ത പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പി​ന്ത​ള്ള​പ്പെ​ട്ടു പോ​കും. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ വേ​ർ​തി​രി​വു​ക​ളി​ല്ലാ​തെ എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​യി​ലും വി​ക​സ​നം കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ കി​ഫ്​​ബി പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ൻ. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ കെ. ​രാ​ജ​ൻ, ജി.​ആ​ർ. അ​നി​ൽ, ജെ. ​ചി​ഞ്ചു റാ​ണി, ചീ​ഫ് വി​പ്പ് എ​ൻ. ജ​യ​രാ​ജ്, വി.​കെ. പ്ര​ശാ​ന്ത് എം.​എ​ൽ.​എ, ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​എ. ജ​യ​തി​ല​ക്, കി​ഫ്ബി സി.​ഇ.​ഒ കെ.​എം. എ​ബ്ര​ഹാം, അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ സി.​ഇ.​ഒ മി​നി ആ​ന്റ​ണി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

