Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    12 Nov 2025 7:58 PM IST
    Updated On
    12 Nov 2025 7:58 PM IST

    ഹിജാബ് വിലക്കിയ സ്കൂൾ പി.ടി.എ പ്രസിഡന്റ് എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി; മത്സരിക്കുന്നത് കൊച്ചിയിൽ

    ഹിജാബ് വിലക്കിയ സ്കൂൾ പി.ടി.എ പ്രസിഡന്റ് എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി; മത്സരിക്കുന്നത് കൊച്ചിയിൽ
    കൊച്ചി: തട്ടം ധരിക്കുന്നത് വിലക്കി വിവാദം സൃഷ്ടിച്ച പള്ളുരുത്തി സെന്റ് റീത്താസ് സ്‌കൂളിലെ പി.ടി.എ പ്രസിഡന്റ് ജോഷി കൈതവളപ്പിൽ ബി.ജെ.പി നയിക്കുന്ന എൻഡിഎയുടെ സ്ഥാനാർഥി. കൊച്ചി കോർപറേഷനിലെ പള്ളുരുത്തി കച്ചേരിപ്പടി ഡിവിഷനിൽ ജോഷി മത്സരിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. നാഷണൽ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി (എൻ.പി.പി) എറണാകുളം ജില്ല പ്രസിഡന്റാണ് ഇദ്ദേഹം.

    തലമറച്ചതിനെ തുടർന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയെ സ്കൂൾ അധികൃതർ വിലക്കുകയും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കടുത്ത മതവിദ്വേഷ പ്രസ്താവനകളുമായി പിടിഎ പ്രസിഡന്റ് ജോഷി കൈതവളപ്പിൽ രംഗത്തുവരികയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ പിടിഎ ഭാരവാഹിയായ ജമീർ പള്ളുരുത്തി മുഖ്യമന്ത്രിക്കുൾപ്പെടെ പരാതി നൽകിയിരുന്നു.

    സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ ഹെലീന നടത്തിയ പ്രസ്താവനകളും ഏറെ വിവാദമായിരുന്നു. വിഷയത്തിൽ സ്കൂൾ മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത് ഗുരുതര വീഴ്ചയാണെന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ (ഡിഡിഇ) അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇതിനെതിരെ സ്കൂൾ കോടതിയിൽ പോയെങ്കിലും പരാതി കോടതി തള്ളി.

    TAGS:NDAHijab BanSt Ritas School PalluruthyKerala Local Body Election
    News Summary - st ritas school pta president joshi kaithavalappil nda candidate
