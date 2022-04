ശ്രീനിവാസൻ വധം: മൂന്നു പേർ കൂടി കസ്റ്റഡിയിൽ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article പാലക്കാട്: ആർ.എസ്.എസ് മു‍ൻ ജില്ല ശാരീരിക് ശിക്ഷൺ പ്രമുഖ് ശ്രീനിവാസന്‍റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്നു പേർ കൂടി കസ്റ്റഡിയിൽ. ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കെടുത്തവരും വാഹനം എത്തിച്ചവരുമാണ് കസ്റ്റഡിയിലായത്. ഇതോടെ കേസിൽ ആകെ പിടിയിലായവരുടെ എണ്ണം 10 ആയി.

പിടിയിലായ മൂന്നു പേരും ശംഖുവാരത്തോട് സ്വദേശികളാണ്. ഇതിലൊരാൾ കൃത്യം നടക്കുമ്പോൾ മേലാമുറി ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതായും പൊലീസ് പറയുന്നു.

അതേസമയം, കൊലപാതകത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തവരെ അടക്കം ഇനിയും പിടികൂടാനുണ്ട്. ശ്രീനിവാസനെ കടയിലെത്തി വെട്ടിവീഴ്ത്തിയ മൂന്നാളുൾപ്പെടെ ആറംഗ സംഘം ഒളിവിലാണ്. ഇവർക്കായി നിരീക്ഷണങ്ങളും പരിശോധനകളും ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നടത്തുന്നുണ്ട്.

Sreenivasan Murder: three more people taken in to custody