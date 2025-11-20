Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 20 Nov 2025 11:30 PM IST
    സ്പോട്ട് ബുക്കിങ്ങിന്‍റെ എണ്ണം കുറച്ചു; സന്നിധാനത്ത്​ തിരക്കൊ​ഴിഞ്ഞു, നി​ല​യ്​​ക്ക​ലി​ൽ കാ​ത്തി​രി​പ്പ്​

    ശ​ബ​രി​മ​ല: ശ​ബ​രി​മ​ല ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു​ള്ള സ്പോ​ട്ട് ബു​ക്കി​ങ് 5000മാ​യി നി​ജ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തോ​ടെ സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത്​ സു​ഖ​ദ​ർ​ശ​നം. ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു തീ​രു​മാ​നം. ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​ല​യ്ക്ക​ലി​ലെ സ്​​പോ​ട്ട്​ ബു​ക്കി​ങ്​ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി. പി​ന്നീ​ട്​ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 8.15 ഓ​ടെ​യാ​ണ്​ തു​റ​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടെ രാ​ത്രി മു​ത​ൽ കാ​ത്തു​നി​ന്ന​വ​രു​​ടെ വ​ൻ തി​ര​ക്കാ​ണ്​ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഇ​ത്​ ബ​ഹ​ള​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി.

    മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ബു​ക്കി​ങ്​ അ​വ​സാ​നി​ച്ച​തും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി. ഇ​തോ​ടെ പൊ​ലീ​സ്​ ഇ​ട​പെ​ട്ട്​ ഭ​ക്​​ത​രെ ശാ​ന്ത​രാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പീ​ന്നീ​ട്​ ബു​ക്കി​ങ്ങ്​ ല​ഭി​ക്കാ​തെ കാ​ത്തു​നി​ന്ന​വ​രെ വി​വി​ധ ബാ​ച്ചു​ക​ളാ​യി ​കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സി​ൽ പ​മ്പ​യി​ലേ​ക്ക്​ ക​ട​ത്തി​വി​ട്ടു. സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തെ​യും പ​മ്പ​യി​ലെ​യും തി​ര​ക്കി​ന്​ അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​രെ ക​ട​ത്തി​വി​ട്ട​ത്. ഇ​ത്​ ഭ​ക്​​ത​ർ​ക്ക്​ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യെ​ങ്കി​ലും അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബു​ക്കി​ങ്​ കു​റ​ച്ച​ത്​ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന​ട​ക്കം നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന്​ ഭ​ക്​​ത​രാ​ണ്​ സ്​​പോ​ട്ട്​ ബു​ക്കി​ങ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച്​ എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    സ്പോ​ട്ട് ബു​ക്കി​ങ്; തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വ​രെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച നി​ല​യ്ക്ക​ൽ, വ​ണ്ടി​പ്പെ​രി​യാ​ർ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു സ്പോ​ട്ട് ബു​ക്കി​ങ്. പ​മ്പ, എ​രു​മേ​ലി, ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്പോ​ട്ട് ബു​ക്കി​ങ് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വ​രെ​യാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം. ശ​ബ​രി​മ​ല ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് എ​ത്തു​ന്ന ഭ​ക്ത​ർ പ​ര​മാ​വ​ധി വെ​ർ​ച്വ​ൽ ക്യൂ ​വ​ഴി സ്ലോ​ട്ട് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് അ​റി​യി​ച്ചു. വെ​ർ​ച്ച്വ​ൽ ക്യൂ​വി​ലൂ​ടെ 70,000 പേ​ർ​ക്കാ​ണ്​ പ്ര​തി​ദി​നം ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള​ത്. ശ​ര​ണ​പാ​ത​ക​ളി​ലും തി​ര​ക്ക്​ കു​റ​ഞ്ഞി​ട്ടും വെ​ള്ള​മ​ട​ക്കം കൃ​ത്യ​മാ​യി വി​ത​ര​ണം ന​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്. ശു​ചി​മു​റി​ക​ളു​ടെ സ്ഥി​തി ശോ​ച​നീ​യ​മാ​ണെ​ന്നും ഭ​ക്​​ത​ർ പ​രാ​തി​പ്പെ​ട്ടു.

