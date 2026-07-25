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    Kerala
    Posted On
    date_range 25 July 2026 11:17 PM IST
    Updated On
    date_range 25 July 2026 11:17 PM IST

    സ്പോ​ർ​ട്സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ; വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ സാ​ധ്യ​ത

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    സ്പോ​ർ​ട്സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ; വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ സാ​ധ്യ​ത
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ക​ഴി​ഞ്ഞ​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ കാ​ല​ത്തെ ​സം​സ്ഥാ​ന സ്പോ​ർ​ട്സ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ഉ​യ​ർ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ സാ​ധ്യ​ത​യേ​റി. പൈ​ക്ക ഫ​ണ്ട്​ ത​ട്ടി​പ്പ്​ മു​ത​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും ജ​ഴ്​​സി​ക​ളും ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലും ജി.​വി. രാ​ജ അ​വാ​ർ​ഡി​ൽ വ​രെ തി​രി​മ​റി​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​താ​യി വ്യ​ക്​​ത​മാ​കു​ക​യാ​ണ്.

    ആ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന നി​ല​ക്കാ​ണ്​ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം സ്​​പോ​ർ​ട്സ്​ കൗ​ൺ​സി​ൽ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി കാ​യി​ക​മ​ന്ത്രി ഒ.​ജെ. ജ​നീ​ഷ് ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ശ​രി​യാ​ണെ​ന്ന്​ വി​ല​യി​രു​ത്തി. സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ ഹോ​സ്റ്റ​ലു​ക​ളി​ലു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ ന​ൽ​കേ​ണ്ട ജ​ഴ്​​സി​ക​ളും ഷൂ​സു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​തെ പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പൂ​ഴ്ത്തി​വെ​ച്ചെ​ന്ന്​ തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ പു​റ​ത്ത്​ വ​രു​ന്ന​ത്.പൈ​ക്ക ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ലൊ​ന്നും ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ജോ​ലി​ക്ക്​ ഹാ​ജ​രാ​കു​ന്ന​തി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ കൃ​ത്യ​ത പാ​ലി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും കോ​വി​ഡി​ന് ശേ​ഷം പ​ഞ്ചി​ങ്​ സം​വി​ധാ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    മാ​റി​മാ​റി​വ​ന്ന ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യു​ടെ കാ​ല​ത്തൊ​ക്കെ ഒ​രു ലോ​ബി​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വി​ട​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച​ത്. സ്വ​ജ​ന​പ​ക്ഷ​പ​ക​ത​വും കെ​ടു​കാ​ര്യ​സ്ഥ​ത​യും വ്യ​ക്ത​മാ​യി​രു​ന്നു. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ജി.​വി. രാ​ജ അ​വാ​ർ​ഡ്​ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ലും ടീ​മു​ക​ളെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​മൊ​ക്കെ വ​ലി​യ വീ​ഴ്ച​യാ​ണ്​ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്.

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    TAGS:vigilancesports councilvigilance inspection
    News Summary - Sports Council Irregularities: Vigilance Probe Likely
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