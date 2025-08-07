Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 10:30 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 10:30 PM IST

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്രത്യേക ട്രെയിനുകൾ

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്രത്യേക ട്രെയിനുകൾ
    പാ​ല​ക്കാ​ട്: സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​ര​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ മം​ഗ​ളൂ​രു ജ​ങ്ഷ​നും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നോ​ർ​ത്തി​നും ഇ​ട​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തും.

    ട്രെ​യി​ൻ ന​മ്പ​ർ 06041 മം​ഗ​ളൂ​രു ജ​ങ്ഷ​ൻ-​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നോ​ർ​ത്ത് ദ്വൈ​വാ​ര സ്പെ​ഷ​ൽ എ​ക്സ്പ്ര​സ് 14, 16 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ രാ​ത്രി 7.30ന് ​മം​ഗ​ളൂ​രു ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട് അ​ടു​ത്ത​ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ എ​ട്ടി​ന് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നോ​ർ​ത്തി​ലും ട്രെ​യി​ൻ ന​മ്പ​ർ 06042 തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നോ​ർ​ത്ത്-​മം​ഗ​ളൂ​രു ജ​ങ്ഷ​ൻ ദ്വൈ​വാ​ര സ്പെ​ഷ​ൽ എ​ക്സ്പ്ര​സ് 15, 17 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് 5.15ന് ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നോ​ർ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട് അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ 6.30ന് ​മം​ഗ​ളൂ​രു ജ​ങ്ഷ​നി​ലും എ​ത്തി​ച്ചേ​രും.

    News Summary - Special trains during Independence Day holidays
