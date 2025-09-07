Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപാലക്കാട്ടെ സ്ഫോടനങ്ങൾ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 11:27 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 11:27 PM IST

    പാലക്കാട്ടെ സ്ഫോടനങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘം

    text_fields
    bookmark_border
    Kerala Police
    cancel
    camera_alt

    കേരള പൊലീസ്

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: പാ​ല​ക്കാ​ട്ടെ സ്ഫോ​ട​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തെ നി​യോ​ഗി​ക്കു​മെ​ന്ന് പാ​ല​ക്കാ​ട് എ​സ്.​പി അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ. മൂ​ത്താ​ൻ​ത​റ വ്യാ​സ​വി​ദ്യാ​പീ​ഠം സ്കൂ​ളി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ സ്ഫോ​ട​ന​വും പു​തു​ന​ഗ​ര​ത്തെ വീ​ട്ടി​ലെ സ്ഫോ​ട​ന​വു​മാ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക​സം​ഘം അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ക. ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി റാ​ങ്കി​ൽ കു​റ​യാ​ത്ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും.

    പു​തു​ന​ഗ​ര​ത്ത് പൊ​ട്ടി​യ​ത് പ​ന്നി​പ്പ​ട​ക്ക​മാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലി​ന് പി​ന്നാ​ലെ വ​നം​വ​കു​പ്പും അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. നി​ല​വി​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് വ​നം വ​കു​പ്പും മൊ​ഴി​യെ​ടു​ത്തേ​ക്കും.

    നി​ല​വി​ൽ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, ബോം​ബ് സ്ക്വാ​ഡ്, ഡോ​ഗ് സ്ക്വാ​ഡ്, എ​ക്സ്​േ​പ്ലാ​സീ​വ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​കും. ക​ല്ലേ​ക്കാ​ട്ട് നി​ന്ന് സ്ഫോ​ട​ക വ​സ്തു​ക്ക​ളും പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തെ നി​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്.

    ക്വാ​റി​യി​ലേ​ക്ക് സ്ഫോ​ട​ക വ​സ്തു​ക്ക​ൾ വ​രു​ന്ന​തി​ന്റെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കും. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 26ന് ​കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​രി​ൽ ജ​ലാ​റ്റി​ൻ സ്റ്റി​ക് കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ തീ​വ്ര​വാ​ദ വി​രു​ദ്ധ​സേ​ന പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന ലോ​റി​യാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ഇ​തി​ന്റെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം ശേ​ഖ​രി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:explosionSpecial Investigation TeamPalakkad
    News Summary - Special team to investigate explosions in Palakkad
    Similar News
    Next Story
    X