Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകാ​ടു​പി​ടി​ച്ച ഈ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 12:25 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 12:25 PM IST

    കാ​ടു​പി​ടി​ച്ച ഈ ​ക​ല്ലു​വെ​ട്ടു​കു​ഴി പ​റ​യും, അ​നാ​ഥ​മാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു​കൂ​ട്ടം പോ​രാ​ളി​ക​ളു​ടെ ക​ഥ

    text_fields
    bookmark_border
    സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​കാ​തെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്
    malabar rebellion
    cancel
    camera_alt

    പോ​ത്തു​വെ​ട്ടി​പ്പാ​റ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ ഖ​ബ​റി​ന​രി​കി​ൽ നേ​ർ​ച്ച​യു​ടെ ദ്രവിച്ച ​കൊടി​മ​ര​വുമായി മൊ​യ്തീ​ൻ​കു​ട്ടി

    മ​ല​പ്പു​റം: സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര​​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലെ ജ്വ​ലി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു അ​ധ്യാ​യ​ത്തി​ന്റെ ക​ഥ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട് കാ​ടു​പ​ട​ർ​ന്ന് അ​നാ​ഥ​മാ​യി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന ഈ ​ക​ല്ലു​വെ​ട്ടു​കു​ഴി. 1921ലെ ​മ​ല​ബാ​ർ വി​പ്ല​വ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സൈ​ന്യ​ത്തി​നെ​തി​രെ പോ​ത്തു​വെ​ട്ടി​പ്പാ​റ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ വീ​ര​മൃ​ത്യു വ​രി​ച്ച ഒ​രു​കൂ​ട്ടം പോ​രാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഖ​ബ​റു​ക​ളാ​ണ് പ​ടു​മ​ര​ങ്ങ​ളും വ​ള്ളി​പ്പ​ട​ർ​പ്പു​ക​ളും നി​റ​ഞ്ഞ ക​ല്ലു​വെ​ട്ടു​കു​ഴി​യി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു​കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ മൊ​റ​യൂ​ർ ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ന് പി​റ​കു​വ​ശ​ത്ത് മ​​ഞ്ചേ​രി​പ്പ​റ​മ്പി​ലാ​ണ് ഈ ​ഖ​ബ​റു​ക​ൾ.

    1921 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 20ന് ​ഈ​ ​​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന് ഏ​താ​ണ്ട് അ​ര​ക്കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​​ക​ലെ പോ​ത്തു​വെ​ട്ടി​പ്പാ​റ ​ചെ​മ്പാ​ല​ക്കു​ന്നി​ൽ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സൈ​ന്യ​വു​മാ​യു​ള്ള ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ൽ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​യ​വ​രു​ടെ ഖ​ബ​റു​ക​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള​ത്. കോ​ഴി​ക്കോ​ടു​നി​ന്ന് മ​ല​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള അ​ധി​നി​വേ​ശ സൈ​ന്യ​ത്തി​ന്റെ മാ​ർ​ച്ച് മു​ൻ​കൂ​ട്ടി​യ​റി​ഞ്ഞ വാ​രി​യ​ൻ​കു​ന്ന​ത്ത് കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി​യു​ടെ ഗ​റി​ല്ല സൈ​ന്യാം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്ന പോ​രാ​ളി​ക​ൾ ചെ​മ്പാ​ല​ക്കു​ന്നി​ൽ ത​ക്കം പാ​ർ​ത്തി​രു​ന്നു.

    റോ​ഡി​ലൂ​ടെ വ​രു​ന്ന സൈ​ന്യ​ത്തി​ന് നേ​രെ ഒ​ളി​യാ​ക്ര​മ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു പ​ദ്ധ​തി. എ​ന്നാ​ൽ, വി​വ​രം അ​ധി​നി​വേ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ത​ലേ​ദി​വ​സം ചോ​ർ​ന്നു​കി​ട്ടു​ക​യും അ​വ​ർ മ​ല​യു​ടെ പി​ന്നി​ലൂ​ടെ വ​ന്ന് പോ​രാ​ളി​ക​ളെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഗൂ​ർ​ഖ പ​ട്ടാ​ള​ത്തി​ന് പു​റ​മെ മ​ഞ്ചേ​രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ന്ന ഡോ​ർ​സെ​റ്റ് റെ​ജി​മ​ന്റും ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പ​ക്ഷ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    50 പേ​ർ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​യെ​ന്നാ​ണ് അ​ക്കാ​ല​ത്ത് മ​ല​ബാ​ർ പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ആ​ർ.​എ​ച്ച്. ഹി​ച്ച്കോ​ക്കി​ന്റെ​യും മ​ദ്രാ​സ് ഗ​വ. അ​ണ്ട​ർ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്ന ജി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് ടോ​ട്ട​ൻ​ഹാ​മി​ന്റെ​യും വി​വ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​ത്. അ​ധി​നി​വേ​ശ​പ​ക്ഷ​ത്തു​നി​ന്ന് മൂ​ന്നു​പേ​ർ​ക്കാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. ഉ​ഗ്ര​യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ അ​വ​രു​ടെ അ​ത്യ​ന്താ​ധു​നി​ക ക​വ​ചി​ത വാ​ഹ​ന​വും മ​റ്റു പ​ട​ക്കോ​പ്പു​ക​ളും പോ​രാ​ളി​ക​ൾ ത​ക​ർ​ത്തു. യു​ദ്ധം ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് വി​ജ​യ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ഹി​ച്ച്കോ​ക്ക് ത​ന്നെ രേ​ഖ​​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    ‘‘ഇ​വി​ടെ 33 പേ​രു​ടെ ഖ​ബ​റാ​ണു​ള്ള​തെ​ന്നും 16 പേ​രു​ടെ​താ​ണെ​ന്നു​മെ​ല്ലാം കേ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്റെ കു​ട്ടി​ക്കാ​ലം മു​ത​ൽ റ​ബീ​ഉ​ൽ അ​വ്വ​ൽ മാ​സ​ത്തി​ൽ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ ഇ​വി​ടെ നേ​ർ​ച്ച ന​ട​ക്കാ​റു​ണ്ട്. എ​ന്റെ പി​താ​വ് പ​ള്ളി​പ്പ​റ​മ്പ​ൻ മ​മ്മ​ദ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​വും ശേ​ഷം ഞാ​നു​മാ​ണ് നേ​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ആ​ദ്യ​കാ​ല​ത്ത് വി​പു​ല​മാ​യ നേ​ർ​ച്ച​യാ​യി​രു​ന്നു. കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്തി​ന് ശേ​ഷം എ​നി​ക്ക് സ്വ​ന്തം നി​ല​ക്ക് നേ​ർ​ച്ച ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശേ​ഷി ഇ​ല്ലാ​താ​യി. ഏ​താ​നും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി നേ​ർ​ച്ച ന​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ല.’’ -സ​മീ​പ​ത്ത് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന പ​ള്ളി​പ്പ​റ​മ്പ​ൻ മൊ​യ്തീ​ൻ​കു​ട്ടി പ​റ​ഞ്ഞു. ​

    പ​ഴ​യ​കാ​ല​ത്തെ നേ​ർ​ച്ച​യു​ടെ കൊ​ടി​മ​ര​ത്തി​ന്റെ ദ്ര​വി​ച്ച ഭാ​ഗം ഇ​പ്പോ​ഴും ഖ​ബ​റു​ള്ള ഭാ​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളെ കു​റി​ച്ച മാ​ല​പ്പാ​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും പ​ഴ​യ വീ​ട്ടി​ലെ തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ൽ അ​ത് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നും മൊ​യ്തീ​ൻ​കു​ട്ടി​യു​ടെ ഭാ​ര്യ സു​ഹ്റാ​ബി ഓ​ർ​ത്തെ​ടു​ത്തു.

    ആ​ര് സം​ര​ക്ഷി​ക്കും?

    മ​ല​ബാ​ർ വി​പ്ല​വ​ത്തി​ന്റെ നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക വേ​ള​യി​ൽ ഈ ​ഖ​ബ​റു​ക​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും സ്മാ​ര​കം നി​ർ​മി​ക്കാ​നും ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് മൊ​റ​യൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും 2021 ലെ ​വാ​ർ​ഷി​ക ബ​ജ​റ്റി​ൽ മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​ക​യി​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ബ​ജ​റ്റ് പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച​തൊ​ഴി​ച്ചാ​ൽ ഒ​ന്നും ന​ട​ന്നി​ല്ല.

    സ്ഥ​ലം വി​ട്ടു​കി​ട്ടാ​ത്ത​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി വൈ​കാ​ൻ ത​ട​സ്സ​മെ​ന്നാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി. ​സു​നീ​റ​യു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. എ​ന്നാ​ൽ, ഖ​ബ​റു​ക​ൾ ​മ​തി​ൽ കെ​ട്ടി സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സ്ഥ​ലം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന് പ​രി​സ​ര​വാ​സി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Special storyMalabar Rebellion 1921freedom fightersKerala News
    News Summary - Special story about malabar rebellion of 1921
    Similar News
    Next Story
    X