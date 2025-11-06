Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightലോ കോളജുകളിൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 11:23 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 11:23 PM IST

    ലോ കോളജുകളിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രത്യേക സീറ്റ്​

    text_fields
    bookmark_border
    ലോ കോളജുകളിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രത്യേക സീറ്റ്​
    cancel
    Listen to this Article

    കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്തെ ലോ കോളജുകളിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രത്യേക സീറ്റിന് അനുമതി. സൂപ്പർന്യുമറിയായി രണ്ട് സീറ്റ്​ വീതം അനുവദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹൈകോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഇതുസംബന്ധിച്ച്​ തീരുമാനമെടുക്കാൻ നേരത്തേ കോടതി നിർദേശം നൽകിയതിനെത്തുടർന്ന്​ ബാർ കൗൺസിൽ പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്ന് അനുമതി നൽകുകയായിരുന്നു.

    കോഴിക്കോട് ഗവ. ലോ കോളജില്‍ 2025-26 അധ്യയന വര്‍ഷത്തെ അഞ്ചുവര്‍ഷ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എല്‍എൽ.ബി കോഴ്സിലെ പ്രവേശനത്തിന് ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ വിഭാഗത്തിലുള്ളവര്‍ക്ക് സംവരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട് ചൊവായൂര്‍ സ്വദേശി ഈസായ് ക്ലാര നല്‍കിയ ഹരജിയാണ്​ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളത്​. 2025-26 അക്കാദമിക് വർഷം മൂന്ന്/അഞ്ച് വർഷ എൽഎൽ.ബി കോഴ്സുകൾക്ക്​ രണ്ടുവീതം സീറ്റുകൾ ട്രാൻസ്​ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിനായി ലഭിക്കും. ഹരജി വെള്ളിയാഴ്ച ജസ്റ്റിസ് വി.ജി. അരുൺ വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:law collegetransgender
    News Summary - Special seats for transgender students in law colleges
    Similar News
    Next Story
    X