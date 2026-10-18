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    ഭൂ​മി​യും വീ​ടും വി​ട്ടു​ന​ൽ​കേ​ണ്ടിവ​രു​ന്ന പാ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക പാ​ക്കേ​ജ് -മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി

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    ബ്ലൂ ​ഇ​ക്കോ​ണ​മി പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി അ​രൂ​രി​നെ മാ​റ്റും
    vd satheeshan
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    വൈ​ക്കം: പാ​ലം, റോ​ഡ് തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഭൂ​മി വി​ട്ടു​ന​ൽ​കു​ന്ന പാ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക പാ​ക്കേ​ജ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ. മാ​ക്കേ​ക​ട​വ്-​നേ​രേ​ക​ട​വ് പാ​ലം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി. അ​ഞ്ച് സെ​ന്‍റ് ഭൂ​മി​യി​ൽ വീ​ടു​വെ​ച്ച് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി ഒ​രു​ഭാ​ഗം വി​ട്ടു​ന​ൽ​കേ​ണ്ടി വ​രു​മ്പോ​ൾ മ​റ്റൊ​രു സ്ഥ​ല​ത്ത് ഭൂ​മി വാ​ങ്ങി വീ​ടു​വെ​ക്കാ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ​ണം കൂ​ടി ന​ൽ​കും.

    സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രെ പെ​രു​വ​ഴി​യി​ൽ ഇ​റ​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ല സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ വി​ക​സ​ന ന​യം. പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ സ​മ​യ ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും.

    കാ​ല​താ​മ​സം മൂ​ലം പൊ​തു​ഖ​ജ​നാ​വി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ധ​ന​ന​ഷ്ടം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന മി​ഷ​ൻ സ​മു​ദ്ര​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ബ്ലൂ ​ഇ​ക്കോ​ണ​മി പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി അ​രൂ​രി​നെ മാ​റ്റു​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Special Package for Poor Losing Land and Home: Chief Minister
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