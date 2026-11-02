സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെ സ്ത്രീഅധിക്ഷേപം: പ്രത്യേക നിയമം നടപ്പാക്കും -മുഖ്യമന്ത്രി

സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെ സ്ത്രീഅധിക്ഷേപം: പ്രത്യേക നിയമം നടപ്പാക്കും -മുഖ്യമന്ത്രിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേക നിയമം നടപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ. ഇതുസംബന്ധിച്ച നിയമപരമായ പരിശോധനകൾ നടക്കുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘പുതുയുഗ വനിത നയം:ഹെർ സമ്മിറ്റ്’ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
പണ്ട് പൊതു കക്കൂസുകളുടെ ചുമരിലും ട്രെയിനുകളിലും എഴുതിയിരുന്നവർ ഇപ്പോൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലാണ് എഴുതുന്നത്. ചെറുപ്പക്കാരും പ്രായമായവരും മാത്രമല്ല, എല്ലാ വിഭാഗം സ്ത്രീകളും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലും പൊതുഇടങ്ങളിലും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു. പല മനുഷ്യർക്കും കാലത്തിനനുസൃതമായി ചിന്ത വളർന്നിട്ടില്ല.
കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്ത്രീകളും കേരളത്തിന്റെ മക്കളാണ്. വനിതകളെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെ ആക്രമണങ്ങളിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കുക മാത്രമല്ല, സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവരാക്കുകയും സർക്കാർ ലക്ഷ്യമാണ്. രാജ്യത്തിനു തന്നെ മാതൃകയാക്കാവുന്ന വനിത നയം രൂപപ്പെടുത്തണം. ആ നയം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചക്കും തയാറാവില്ലെന്ന് താൻ ഉറപ്പുനൽകുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മന്ത്രി കെ.എ. തുളസി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ഭരണപരിഷ്കാര കമീഷൻ അധ്യക്ഷൻ എം.കെ. മുനീർ, എം.എൽ.എമാരായ ഉമ തോമസ്, ഉഷ വിജയൻ, മുൻമന്ത്രി പി.കെ. ശ്രീമതി, വനിത കമീഷൻ അധ്യക്ഷ അഡ്വ. പി. സതീദേവി, വകുപ്പ് സ്പെഷൽ സെക്രട്ടറി ഷീബ ജോർജ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.