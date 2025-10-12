Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightശ​ബ​രി​മ​ല...
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 9:54 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 9:54 PM IST

    ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ത്ത​ട്ടിപ്പ്; പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം ശബരിമല സന്നിധാന​ത്ത്​

    text_fields
    bookmark_border
    ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ത്ത​ട്ടിപ്പ്; പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം ശബരിമല സന്നിധാന​ത്ത്​
    cancel

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ത്ത​ട്ടി​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ഹൈ​കോ​ട​തി നി​യോ​ഗി​ച്ച ജ​സ്റ്റി​സ്​ കെ.​ടി. ശ​ങ്ക​ര​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യും സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത്​ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം അ​ടു​ത്തി​ടെ എ​ത്തി​ച്ച ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​പാ​ളി​ക​ളും ഇ​വ​ർ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​താ​യാ​ണ്​ വി​വ​രം.

    പാ​ളി​ക​ളി​ൽ സ്വ​ർ​ണം​പൂ​ശി​യ ചെ​ന്നൈ സ്മാ​ർ​ട്​​സ്​ ക്രി​യേ​ഷ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​രും ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച സ​ന്നി​ധാ​ന​​ത്ത്​ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പ​ഴ​യ ​ശ്രീ​കോ​വി​ൽ വാ​തി​ൽ, ക​ട്ടി​ള ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള മ​റ്റു വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ​യും ക​ണ​ക്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​വ​യു​ടെ വി​ശ​ദ പ​ട്ടി​ക​യും ത​യാ​റാ​ക്കി. ഓ​രോ വ​സ്​​തു​ക്ക​ളു​ടെ​യും ഭാ​ര​മ​ട​ക്കം ശേ​ഖ​രി​ച്ച്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​മു​ണ്ട്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​റും മ​ഹ​സ​റും സ്റ്റോ​ക്കും ഒ​ത്തു​നോ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ര​ജി​സ്റ്റ​റും മ​ഹ​സ​റും സ്റ്റോ​ക്കും ത​മ്മി​ൽ വൈ​രു​ധ്യ​മു​ള്ള​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യാ​ണ്​ സൂ​ച​ന. ഇ​തോ​ടെ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഓ​രോ വ​സ്തു​ക്ക​ളും പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക സ്ട്രോ​ങ് റൂ​മി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന മു​ഴു​വ​ൻ വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ​യും വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ വി​ശ​ദ​മാ​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടാ​ണ്​ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യും സം​ഘം സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തു​ണ്ടാ​കും. ഇ​വി​ടു​ത്തെ പ​രി​ശോ​ധ​ന പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ശേ​ഷ​മാ​കും ആ​റ​ന്മു​ള​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന സ്ട്രോ​ങ് റൂ​മി​ലെ ക​ണ​ക്കെ​ടു​പ്പ്.

    അ​തി​നി​ടെ, ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ത്ത​ട്ടി​പ്പ്​ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​വും സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത്​ എ​ത്തി. വി​വാ​ദ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത രേ​ഖ​ക​ൾ സം​ഘ​ത്തി​ന്​ ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സ് കൈ​മാ​റി. ദേ​വ​സ്വം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​ണ്​ രേ​ഖ​ക​ൾ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തി​ന്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്​. മൂ​ന്നം​ഗ​സം​ഘം ഉ​ച്ച​യോ​ടെ​യാ​ണ്​ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത് ഇ​വ​ർ തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പും ന​ട​ത്തി. ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​പാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ര​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​ക​ളും ഇ​വ​ർ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു. വി​വി​ധ രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ന​ട​ത്തി. മ​റ്റൊ​രു​സം​ഘം ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ സ്മാ​ർ​ട്​​സ്​ ക്രി​യേ​ഷ​ൻ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Special Investigation TeamSabarimalaKeralaSabarimala Gold Missing Row
    News Summary - Special investigation team at Sabarimala
    Similar News
    Next Story
    X