Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസ്പെ​ഷ​ൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 March 2026 11:54 PM IST
    Updated On
    date_range 8 March 2026 11:54 PM IST

    സ്പെ​ഷ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി പ​രീ​ക്ഷ ഡ്യൂ​ട്ടി സ്വ​ന്തം സ്കൂ​ളി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    എ​സ്.​എ​സ്.​കെ പ്രോ​ജ​ക്ട് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ച​ട്ട​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട്ടെ​ന്ന് പ​രാ​തി​യു​യ​ർ​ന്നു
    സ്പെ​ഷ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി പ​രീ​ക്ഷ ഡ്യൂ​ട്ടി സ്വ​ന്തം സ്കൂ​ളി​ൽ
    cancel

    തി​രു​വ​മ്പാ​ടി (കോ​ഴി​ക്കോ​ട്): എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി പ​രീ​ക്ഷ ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ൽ എ​സ്.​എ​സ്.​കെ പ്രോ​ജ​ക്ട് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ച​ട്ട​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട്ടെ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പം.പ​രീ​ക്ഷാ​വേ​ള​ക​ളി​ൽ സ്പെ​ഷ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​റ്റ​ർ​മാ​രെ മ​റ്റ് സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി നി​യ​മി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് എ​സ്.​എ​സ്.​കെ പ്രോ​ജ​ക്ട് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 21നാ​ണ് സ​ർ​ക്കു​ല​ർ ഇ​റ​ക്കി​യ​ത്.

    ഈ ​സ​ർ​ക്കു​ല​ർ എ​സ്.​എ​സ്.​കെ ജി​ല്ല പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ ജി​ല്ല വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യി​രു​ന്നു. എ​സ്.​എ​സ്.​കെ എ​സ്.​പി.​ഡി​യു​ടെ സ​ർ​ക്കു​ല​റി​ൽ പ​ല ഡി.​ഇ.​ഒ​മാ​രും അ​തൃ​പ്തി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും സ്പെ​ഷ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​റ്റ​ർ​മാ​രെ അ​വ​രു​ടെ മാ​തൃ​വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഇ​ന്റ​ർ​പ്ര​ട്ട​ർ (വ്യാ​ഖ്യാ​താ​വ്) ഡ്യൂ​ട്ടി​ക്ക് നി​യ​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​ടെ മു​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണ് എ​സ്.​എ​സ്.​കെ പ്രോ​ജ​ക്ട് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​കാ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    പ​രീ​ക്ഷ ന​ട​ത്തി​പ്പും അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ പ​രീ​ക്ഷ ഡ്യൂ​ട്ടി സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള ചു​മ​ത​ല​യും പ​രീ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​ക്കും പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​ക്കു​മാ​ണ്.

    നി​ല​വി​ലെ ച​ട്ടം ലം​ഘി​ച്ചാ​ണ് താ​ത്കാ​ലി​ക പ്രോ​ജ​ക്ട് മാ​ത്ര​മാ​യ എ​സ്.​എ​സ്.​കെ​യു​ടെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ പ​രീ​ക്ഷ ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം.

    മാ​തൃ​വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ സ്പെ​ഷ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​റ്റ​ർ​മാ​രെ ഇ​ന്റ​​പ്ര​ട്ട​ർ ഡ്യൂ​ട്ടി​ക്ക് നി​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​രീ​ക്ഷ​ക്ര​മ​ക്കേ​ടി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​മെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​ന​വു​മു​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    എ​സ്.​എ​സ്.​കെ ഡ​യ​ക്ട​റു​ടെ സ​ർ​ക്കു​ല​ർ പ്ര​കാ​രം ഒ​രു ദി​വ​സം​ത​ന്നെ എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി, ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി ഇ​ന്റ​ർ​പ്ര​ട്ട​ർ ഡ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ്യേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് സ്പെ​ഷ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​റ്റ​ർ​മാ​രും പ​രാ​തി​പ്പെ​ട്ടു.

    പ​ല സ്പെ​ഷ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്കും രാ​വി​ലെ എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി പ​രീ​ക്ഷ ഡ്യൂ​ട്ടി​യും ഉ​ച്ച​ക്ക് ശേ​ഷം കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ അ​ക​ലെ​യു​ള്ള മ​റ്റൊ​രു സ്കൂ​ളി​ൽ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി പ​രീ​ക്ഷ ഡ്യൂ​ട്ടി​യും എ​ടു​ക്കേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ ചൂ​ണ്ടിക്കാ​ട്ടി. കേ​ന്ദ്രാ​വി​ഷ്കൃ​ത പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് സ​മ​ഗ്ര ശി​ക്ഷ കേ​ര​ളം (എ​സ്.​എ​സ്.​കെ).

    കേ​ന്ദ്ര വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ് എ​സ്.​എ​സ്.​കെ പ​ദ്ധ​തി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നി​രി​ക്കെ, എ​സ്.​എ​സ്.​കെ​യു​ടെ പ​രീ​ക്ഷ ഡ്യൂ​ട്ടി മാ​ർ​ഗ നി​ർ​ദേ​ശം ജി​ല്ല വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ അ​നു​സ​രി​ക്കേ​ണ്ട ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:SSLCexaminationSpecial educators
    News Summary - Special educators will be responsible for SSC examination duty in their own schools.
    Similar News
    Next Story
    X