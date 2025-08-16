Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Aug 2025 10:28 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Aug 2025 10:28 PM IST

    സപ്ലൈകോയിൽ 24 വരെ പ്രത്യേക വിലക്കുറവ്

    സപ്ലൈകോയിൽ 24 വരെ പ്രത്യേക വിലക്കുറവ്
    കൊ​ച്ചി: ഓ​ണ​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി സ​പ്ലൈ​കോ വി​ൽ​പ​ന​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ല​ക്കു​റ​വ്. ഹാ​പ്പി അ​വേ​ഴ്സ് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 24 വ​രെ ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ര​ണ്ടു​മു​ത​ൽ നാ​ലു​വ​രെ​യാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത സ​ബ്സി​ഡി​യി​ത​ര ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ​ക്ക് വി​ല​ക്കു​റ​വ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    സ​പ്ലൈ​കോ​യി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വി​ല​ക്കു​റ​വി​നേ​ക്കാ​ൾ 10 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ കി​ഴി​വ്​ ന​ൽ​കും. വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ശ​ബ​രി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, സോ​പ്പ്, ശ​ർ​ക്ക​ര, ആ​ട്ട, റ​വ, മൈ​ദ, സോ​പ്പു​പൊ​ടി, ടൂ​ത്ത് പേ​സ്റ്റ്, സാ​നി​റ്റ​റി നാ​പ്കി​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്ക്​ അ​ധി​ക വി​ല​ക്കു​റ​വു​ണ്ട്.

    കൂടാതെ, ഓണച്ചന്തകൾ 25 മുതൽ ആരംഭിക്കും. എ​ല്ലാ ജി​ല്ലാ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും 10 ദി​വ​സ​ത്തെ മെ​ഗാ ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത​ക​ളും 140 നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഞ്ചു​ദി​വ​സ​ത്തെ ച​ന്ത​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പു​ത്ത​രി​ക്ക​ണ്ടം മൈ​താ​ന​ത്ത് ആ​ഗ​സ്റ്റ് 25ന് ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. 26, 27 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ മ​റ്റു ജി​ല്ലാ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ച​ന്ത​ക്ക്​ തു​ട​ക്ക​മാ​കും. എ​ല്ലാ നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും 25 മു​ത​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത​ക​ള്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.

    നി​ല​വി​ൽ ഒ​രു റേ​ഷ​ൻ കാ​ർ​ഡി​ന് എ​ട്ട്​ കി​ലോ അ​രി​യാ​ണ് സ​ബ്സി​ഡി നി​ര​ക്കി​ൽ സ​പ്ലൈ​കോ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ കാ​ര്‍ഡൊ​ന്നി​ന് 20 കി​ലോ പ​ച്ച​രി​യോ പു​ഴു​ക്ക​ല​രി​യോ 25 രൂ​പ നി​ര​ക്കി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും. എ.​എ.​വൈ കാ​ർ​ഡു​കാ​ർ​ക്കും ക്ഷേ​മ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും തു​ണി​സ​ഞ്ചി ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ 15 ഇ​നം സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ആ​റ്​ ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ഓ​ണ​ക്കി​റ്റു​ക​ള്‍ ന​ൽ​കും. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 18 മു​ത​ല്‍ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ ര​ണ്ട്​ വ​രെ​യാ​ണ് കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം.

    വ​ന്‍പ​യ​ര്‍, തു​വ​ര​പ്പ​രി​പ്പ് എ​ന്നീ സ​ബ്സി​ഡി ഇ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല കു​റ​ച്ച​താ​യും സ​പ്ലൈ​കോ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. വ​ന്‍പ​യ​റി​ന് 75 രൂ​പ​യി​ല്‍നി​ന്ന്​ 70 രൂ​പ​യാ​യും തു​വ​ര​പ്പ​രി​പ്പി​ന് 105 രൂ​പ​യി​ല്‍നി​ന്ന് 93 രൂ​പ​യാ​യു​മാ​ണ് കു​റ​ച്ച​ത്. സ​ബ്സി​ഡി നി​ര​ക്കി​ല്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന മു​ള​കി​ന്റെ അ​ള​വ് അ​ര കി​ലോ​യി​ല്‍നി​ന്ന്​ ഒ​രു കി​ലോ​യാ​യി വ​ര്‍ധി​പ്പി​ച്ചു. (കി​ലോ​ക്ക്​ 115.5 രൂ​പ, അ​ര കി​ലോ​ക്ക്​ 57.50)

    TAGS:SUPPLYCODiscountKerala NewsHappy Hours
