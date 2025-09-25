Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 10:52 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 10:52 PM IST

    ജില്ലകൾതോറും പ്രത്യേക കോടതികൾ: നിലപാട്​ തേടി ഹൈ​കോ​ട​തി

    കൊ​ച്ചി: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ല​ഹ​രി​ക്കേ​സു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ട​തി​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ നി​ല​പാ​ട്​ തേ​ടി. ഹൈ​കോ​ട​തി ഭ​ര​ണ​വി​ഭാ​ഗം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ശി​പാ​ർ​ശ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ നേ​ര​ത്തേ സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ​ക്ക്​ ​ഹൈ​കോ​ട​തി ര​ജി​സ്ട്രി ക​ത്ത​യ​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, വ്യ​ക്ത​മാ​യ മ​റു​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​വു​ക​യോ ധ​ന​സ​ഹാ​യ​ത്തി​ന് കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത അ​റി​യി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്തി​ല്ല. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് നി​തി​ൻ ജാം​ദാ​ർ, ജ​സ്റ്റി​സ് സി. ​ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ​ബെ​ഞ്ച്​ സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ​ക്ക്​ നോ​ട്ടീ​സ്​ അ​യ​ച്ച​ത്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ല​വി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് വ​ട​ക​ര​യി​ലും ഇ​ടു​ക്കി പു​റ​പ്പു​ഴ​യി​ലു​മാ​ണ് നാ​ർ​കോ​ട്ടി​ക്സ് ആ​ക്ട് പ്ര​കാ​രം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ട​തി​ക​ളു​ള്ള​ത്. 68 സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി​ക​ളി​ൽ ല​ഹ​രി​ക്കേ​സു​ക​ളു​ടെ വി​ചാ​ര​ണ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും മ​റ്റ് കേ​സു​ക​ളും കേ​ൾ​ക്കേ​ണ്ട​തി​നാ​ൽ മ​ന്ദ​ഗ​തി​യി​ലാ​ണെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ കോ​ട​തി​ക​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​ർ​ച്ച് 31 വ​രെ 7202 ല​ഹ​രി​ക്കേ​സു​ക​ളാ​ണ് തീ​ർ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള​ത്. ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം എ​റ​ണാ​കു​ളം (1295), തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം (960), പാ​ല​ക്കാ​ട് (902) ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​ത് ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ട​തി​ക​ൾ​ക്ക് ശി​പാ​ർ​ശ​യു​ണ്ടാ​യ​ത്.

