സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ധവളപത്രം പുറത്തിറക്കാന്‍ പ്രത്യേക സമിതി; കെ.എം ചന്ദ്രശേഖർ അധ്യക്ഷൻ

സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ധവളപത്രം പുറത്തിറക്കാന് പ്രത്യേക സമിതി; കെ.എം ചന്ദ്രശേഖർ അധ്യക്ഷൻtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച ധവളപത്രം പുറത്തിറക്കാന് സര്ക്കാര് പ്രത്യേക സമിതി രൂപീകരിച്ചു. ഡോ. കെ.എം ചന്ദ്രശേഖറാണ് സമിതി അധ്യക്ഷൻ. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയില് ചേര്ന്ന ധനവകുപ്പ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. മുന് കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി ഡോ. കെ.എം ചന്ദ്രശേഖരന് സമിതിയുടെ ചെയര്മാനും ധനവകുപ്പ് അഡീഷണല് ചീഫ് സെക്രട്ടറി കെ.ആര് ജ്യോതിലാല് കണ്വീനറുമാണ്.
സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധന് ഡോ. നാരായണ, സിഡിഎസ് ഡയറക്ടര് ഡോ.വീരമണി എന്നിവരാണ് സമിതി അംഗങ്ങള്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി തകര്ന്നിരിക്കുകയാണെന്നും വിശദമായി പഠിച്ച് ധവളപത്രം പുറത്തിറക്കി ജനങ്ങളെ കാര്യങ്ങള് ബോധ്യപ്പെടുത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് നാലംഗ സമിതി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് യു.ഡി.എഫ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു അഞ്ചി ഇന്ദിരാ ഗാരണ്ടികൾ നടപ്പാക്കാൻ സര്ക്കാരിന് ഭാരിച്ച സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
