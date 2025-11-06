Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസ്പീക്കർ എ.എൻ....
    Kerala
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 5:44 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 6:15 PM IST

    സ്പീക്കർ എ.എൻ. ഷംസീറിന്‍റെ സഹോദരി ആമിന നിര്യാതയായി

    text_fields
    bookmark_border
    Death News
    cancel
    camera_alt

    എ.എൻ. ആമിന

    Listen to this Article

    തലശ്ശേരി: നിയമസഭ സ്പീക്കർ എ.എൻ. ഷംസീറിന്‍റെ സഹോദരി മാടപ്പീടിക ആമിനാസിൽ എ.എൻ. ആമിന (42) നിര്യാതയായി. കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലമാണ് മരണം.

    പരേതരായ കോമത്ത് ഉസ്മാന്റെയും എ.എൻ. സറീനയുടെയും മകളാണ്. ഭർത്താവ്: എ.കെ. നിഷാദ് (മസ്‌കത്ത്). മക്കൾ: ഫാത്തിമ നൗറിൻ (സി.എ), അഹമ്മദ് നിഷാദ് (ബി ടെക്, വെല്ലൂർ), സാറ. മറ്റൊരു സഹോദരൻ: എ.എൻ. ഷാഹിർ.

    ഖബറടക്കം വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 12 മണിക്ക് വയലളം ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Death Newskerala speakarAN Shamseer
    News Summary - Speaker A.N. Shamseer's sister Amina passes away
    Similar News
    Next Story
    X