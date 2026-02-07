സ്പായിലെ കൂട്ടബലാത്സംഗം; പ്രതിക്കെതിരെ വീണ്ടും കാപ്പ ചുമത്തുമെന്ന് പൊലീസ്text_fields
പത്തനംതിട്ട: സ്പാ ജീവനക്കാരിയെ കൂട്ട ബലാത്സംഗക്കേസില് അറസ്റ്റിലായ മരണ സുബിന് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുബിന് അലക്സാണ്ടറിനെതിരെ വീണ്ടും കാപ്പ ചുമത്താന് പൊലീസ് നീക്കം. കാപ്പാ നിയമ പ്രകാരം ആറുമാസത്തെ കരുതല് തടങ്കലിനുശേഷം 2025 മാര്ച്ചിലാണ് ഇയാള് പുറത്തിറങ്ങിയത്.
കുറ്റകൃത്യങ്ങള് തുടരുന്നതിനാലാണ് വീണ്ടും കടുത്ത നടപടിക്ക് ആലോചിക്കുന്നത്. ബലാത്സംഗം അന്വേഷിക്കാന് തിരുവല്ല ഡി.വൈ.എസ്.പിയുടെ നേതൃത്വത്തില് പ്രത്യേക സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചു. കുറ്റപ്പുഴ, പാപ്പാനവേലില് മരണം സുബിന്എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുബിന് അലക്സാണ്ടര് ചാക്കോ (27), തിരുവല്ല മുപ്പിരിയില് ബെര്ലന്ദാസ് (38) എന്നിവരാണ് സ്പാ അതിക്രമക്കേസില് അറസ്റ്റിലായത്. മറ്റു നാലുപേര് കൂടി പിടിയിലാകാനുണ്ട്.
ഗുണ്ടാ പിരിവ് നൽകാൻ തയ്യാറാവാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് യുവതിയെ ആറംഗ സംഘം കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തത്. തിരുവല്ലയിൽ സ്പാ ജീവനക്കാരിയെ കാപ്പാ കേസ് പ്രതിയായ സുബിന് അലക്സാണ്ടറും സംഘവും ചേര്ന്ന് സ്പായില് എത്തി കൂട്ട ബലാല്സംഗം ചെയ്തുവെന്നാണ് പരാതി. സംഭവത്തിന്റെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്.
സംഭവത്തിൽ ‘മരണം സുബിൻ’ എന്ന സുബിൻ അലക്സാണ്ടറും മൂന്നുപേരും അറസ്റ്റിലായി. കേസിൽ ആകെ ആറ് പ്രതികളാണ് ഉള്ളത്. മൂന്ന് പ്രതികൾ ഒളിവിലാണ്. ഇവർ സ്പായിലെത്തി 50,000 രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് യുവതിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത്. തൃശൂർ സ്വദേശിയായ ഉടമ 10,000 രൂപ നൽകാമെന്ന് ഇവരോട് പറഞ്ഞു. ആ പണം പോരെന്ന് പറഞ്ഞാണ് റിസപ്ഷനിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരാളെ മുറിയിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ബലാൽസംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള് സുബിനും സംഘവും ഫോണില് പകര്ത്തുകയും ചെയ്തു.
