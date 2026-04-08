    date_range 8 April 2026 10:34 PM IST
    date_range 8 April 2026 10:37 PM IST

    ‘സ്പാ’ ജീവനക്കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസ്​: പ്രതികൾക്ക് തടവും പിഴയും

    ആ​ലു​വ: പ​തി​നേ​ഴു​കാ​രി​യാ​യ ‘സ്പാ’ ​ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​യെ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ​യും പി​ഴ​യും. ആ​ല​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി രാ​ഗേ​ഷ്, തൃ​ശൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ഗാ​യ​ത്രി എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ആ​ലു​വ ഫാ​സ്റ്റ്ട്രാ​ക്ക് (പോ​ക്സോ) കോ​ട​തി സ്പെ​ഷ​ൽ ജ​ഡ്ജി ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്. രാ​ഗേ​ഷി​ന് 20 വ​ർ​ഷം ത​ട​വും ഒ​രു​ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ​യും ഗാ​യ​ത്രി​ക്ക്​ മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം പി​ഴ​യും 10,000 രൂ​പ പി​ഴ​യു​മാ​ണ് ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച​ത്. രാ​ഗേ​ഷി​നെ​തി​രെ മൂ​ന്ന് ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​ൽ കേ​സു​ക​ൾ​കൂ​ടി ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം തെ​ളി​ഞ്ഞു. ഓ​രോ കേ​സി​നും അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം വീ​തം ത​ട​വും വി​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, എ​ല്ലാ ശി​ക്ഷ​യും ഒ​രു​മി​ച്ച് അ​നു​ഭ​വി​ച്ചാ​ൽ മ​തി. പാ​ലാ​രി​വ​ട്ടം പൊ​ലീ​സാ​ണ് കേ​സി​ൽ കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    2022ലാ​ണ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ അ​മ്മ​യും സു​ഹൃ​ത്തും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് സ്പാ​യി​ൽ ജോ​ലി​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​വി​ടെ ലൈം​ഗി​കാ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ഴ​ങ്ങാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച​താ​യി പെ​ൺ​കു​ട്ടി മൊ​ഴി ന​ൽ​കി. മൂ​ന്നാം​പ്ര​തി ഗാ​യ​ത്രി​യും ഇ​വി​ടെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​യാ​യി​രു​ന്നു. ഗാ​യ​ത്രി​യു​ടെ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​യ വി​ഷ്ണു, രാ​ഗേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി പെ​ൺ​കു​ട്ടി പ​രി​ച​യ​ത്തി​ലാ​യി. തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​തി​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തെ ലോ​ഡ്ജി​ലും മൂ​ന്നാ​റി​ലു​മ​ട​ക്ക​മെ​ത്തി​ച്ച് പീ​ഡി​പ്പി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് കേ​സ്. ആ​ദ്യം കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കൂ​രാ​ച്ചു​ണ്ട് പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച കേ​സ് പി​ന്നീ​ട് പാ​ലാ​രി​വ​ട്ടം പൊ​ലീ​സി​ന് കൈ​മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ​പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നു വേ​ണ്ടി പോ​ക്സോ സ്പെ​ഷ​ൽ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ പി.​ജി. യ​മു​ന ഹാ​ജ​രാ​യി.

    പാ​ലാ​രി​വ​ട്ടം പൊ​ലീ​സ് സ്‌​റ്റേ​ഷ​നി​ലെ ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ എ​സ്. സ​ന​ൽ, ജോ​സ​ഫ് സാ​ജ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​തും കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​തും.

    TAGS:lawaccusedPoliceKeralaCrime
    News Summary - Spa employee molestation case: Accused sentenced to prison and fine
