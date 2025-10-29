Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 9:36 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 9:36 AM IST

    രാജധാനി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ട്രെയിനുകൾക്കും തിരൂരിൽ സ്റ്റോപ്പ് പരിഗണിക്കാമെന്ന് ദക്ഷിണ റെയിൽവേ

    ഹാരിസ് ബീരാൻ എം.പിയെ​ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചു
    Tirur Railway Station
    ന്യൂഡൽഹി: രാജധാനി ഉൾപ്പെടെ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകൾക്ക് തിരൂരിൽ സ്റ്റോപ്പ്, കഞ്ചിക്കോട്ടെ റെയിൽവേ ഭൂമിയിൽ ചരക്കുഗതാഗത കേന്ദ്രം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാമെന്ന് സതേൺ റെയിൽവേ മാനേജർ ഹാരിസ് ബീരാൻ എം.പിയെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചു.

    എറണാകുളം ജങ്ഷൻ- ഷൊർണൂർ വേഗപരിധി 80ൽനിന്ന് 130/160ലേക്ക് വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായുള്ള സാധ്യതാ പഠനത്തിനു വേണ്ട ഫൈനൽ ലൊക്കേഷൻ സർവേക്ക് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

    കൊച്ചി ഹാർബർ ടെർമിനസ് സ്റ്റേഷൻ വാണിജ്യാവശ്യാർഥം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുക, സ്ലീപ്പർ കോച്ചുകളിൽ പണമടക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ബെഡ്റോളുകൾ അനുവദിക്കുക, തനിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് മുൻകൂട്ടി കോച്ചും സീറ്റും ​തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവുക തുടങ്ങി ഹാരിസ് ബീരാൻ മുന്നോട്ടുവെച്ച പതിനഞ്ചോളം ജനകീയ ആവശ്യങ്ങളോടാണ് അനുഭാവപൂർവം പ്രതികരിച്ച് ദക്ഷിണ റെയിൽവേ രേഖാമൂലം മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

