Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകാപ്പി കർഷകരുടെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 10:55 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 10:55 PM IST

    കാപ്പി കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് സോണിയയും പ്രിയങ്കയും

    text_fields
    bookmark_border
    Sonia Gandhi and Priyanka Gandhi
    cancel
    camera_alt

    സോണിയയും പ്രിയങ്കയും ചുണ്ടേലിലെ റീജനൽ കോഫി റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ 

    Listen to this Article

    കൽപറ്റ: വയനാട്ടിലെ കാപ്പി കർഷകർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിൽ കണ്ടറിഞ്ഞ് സോണിയ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും. ചുണ്ടേലിലെ റീജനൽ കോഫി റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കാപ്പി കർഷകരുമായി ഇരുവരും ആശയവിനിമയം നടത്തിയത്.

    സെന്റർ ജോ. ഡയറക്ടർ ഡോ. എം. കരുതാമണി, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാരായ ഡോ. രുദ്രഗൗഡ, ബസവരാജ് ചുളക്കി എന്നിവർ ചേർന്ന് ഇരുവരെയും സ്വീകരിച്ചു. റിസർച്ച് സ്റ്റേഷനിലെ ലാബും മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇരുവരും വിലയിരുത്തി. തുടർന്ന് കൽപറ്റ പുത്തൂർവയലിലെ സ്വാമിനാഥൻ ഫൗണ്ടേഷൻ സന്ദർശിച്ചു.

    രാഹുലി​നൊപ്പം രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിന് വയനാട്ടിൽ എത്തിയ സോണിയ ഗാന്ധി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ കണ്ണൂരിൽനിന്ന് ഹെലികോപ്ടറിലാണ് പടിഞ്ഞാറത്തറ ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഇറങ്ങിയത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sonia gandhicoffeePriyanka GandhiCoffee farmers
    News Summary - Sonia Gandhi and Priyanka Gandhi see the problems of coffee farmers
    Similar News
    Next Story
    X