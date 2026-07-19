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    Kerala
    Posted On
    date_range 19 July 2026 7:29 AM IST
    Updated On
    date_range 19 July 2026 7:29 AM IST

    മന്ത്രവാദം ആരോപിച്ച് വയോധികയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: മകൻ അറസ്റ്റിൽ

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    മന്ത്രവാദം ആരോപിച്ച് വയോധികയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: മകൻ അറസ്റ്റിൽ
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    മ​നോ​ജ്

    വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി (തൃ​ശൂ​ർ): കു​ടും​ബ​ത്തി​നെ​തി​രെ മ​ന്ത്ര​വാ​ദം ചെ​യ്തെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് വ​യോ​ധി​ക​യാ​യ മാ​താ​വി​നെ ക്രൂ​ര​മാ​യി ആ​ക്ര​മി​ച്ച് കൈ ​ത​ല്ലി​യൊ​ടി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ മ​ക​ൻ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. ചേ​റ്റു​വ സ്വ​ദേ​ശി​നി തു​ള​സി​യെ (71) ആ​ക്ര​മി​ച്ച് പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ മ​ക​ൻ മ​നോ​ജി​നെ (46) യാ​ണ് വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ഈ ​മാ​സം ആ​റി​ന് രാ​ത്രി പ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. മ​നോ​ജി​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​നു​ണ്ടാ​യ ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണം അ​മ്മ മ​ന്ത്ര​വാ​ദം ചെ​യ്ത​താ​ണെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ആ​ക്ര​മ​ണം. ചേ​റ്റു​വ​യി​ലെ ത​റ​വാ​ട് വീ​ട്ടി​ൽ ക​സേ​ര​യി​ൽ ഇ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന തു​ള​സി​യെ പ്ര​തി ബ​ലം​പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച് താ​ഴെ​യി​ടു​ക​യും കൈ​ക​ൾ കൊ​ണ്ട് മ​ർ​ദി​ക്കു​ക​യും കാ​ലു​കൊ​ണ്ട് ച​വി​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഇ​ട​ത് കൈ ​തി​രി​ച്ച് ഒ​ടി​ക്കു​ക​യും അ​ര​യി​ൽ ക​രു​തി​യി​രു​ന്ന ക​ത്തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ക​ഴു​ത്തി​ൽ കു​ത്തി​ക്കൊ​ല്ലാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത്. വ​ധ​ശ്ര​മ​ത്തി​നാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. മ​നോ​ജ് ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം വീ​ട്ടി​ൽ​വെ​ച്ച് ഭാ​ര്യ​യെ കു​ത്തി​ക്കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ലും 2024ൽ ​വാ​ർ​ഡം​ഗ​ത്തെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച് പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ച കേ​സി​ലും പ്ര​തി​യാ​ണ്.

    വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി എ​സ്.​ഐ ലാ​ൽ​സ​ൻ, എ.​എ​സ്.​ഐ കാ​ജാ ഹു​സൈ​ൻ, ഗ്രേ​ഡ് സീ​നി​യ​ർ സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ മ​ഹേ​ഷ്, സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ റി​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

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    TAGS:elderly womanArrestKerala News
    News Summary - Son arrested in case of attack on elderly woman
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